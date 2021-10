Les Lakers signent la première femme coach de leur histoire

in

Les Lakers de Los Angeles Ils donnent les dernières marges à leur projet sportif pour la saison NBA 2021/22. La franchise de Los Angeles est consciente qu’elle débute comme l’un des deux principaux favoris pour remporter le ring de championnat en fin de parcours (avec les Brooklyn Nets), et ne veut pas rater cette occasion en or.

Malgré le fait que fin août, les rumeurs de la NBA indiquaient une perte de confiance des Lakers eux-mêmes dans leur entraîneur-chef, Frank Vogel, l’équipe californienne a fait un renfort de dernière minute qui peut être très important dans son staff technique, et qui est devenu l’histoire de la franchise.

Selon le journaliste d’ESPN Dave McMenamin, ces dernières heures, les Lakers de Los Angeles ont embauché l’ancien joueur de la WNBA (pour huit ans), shay murphy, en tant que nouvel entraîneur associé de la franchise (un entraîneur associé est une personne en passe de devenir entraîneur adjoint et qui se consacre à travailler avec les joueurs avant les matchs).

De cette façon, Murphy écrit son nom dans les pages historiques des Lakers puisqu’elle est la première femme coach de l’histoire de la franchise depuis sa création en NBA.

Un été de changements

La signature de Shay Murphy marque le quatrième mouvement que le personnel d’entraîneurs des Los Angeles Lakers a subi depuis le début du marché. Tout d’abord, le départ de Jason Kidd pour être le nouvel « entraîneur-chef » des Dallas Mavericks, et, plus tard, les arrivées de John Lucas III et David Fizdale.