Les Lakers signent McLemore

Après l’arrivée d’André Dummond, les Lakers (qui avaient réservé deux trous sur leur alignement) terminer la rotation avec l’arrivée du tireur dont ils ont besoin: Ben McLemore. L’attaquant de 28 ans avait été coupé par les Rockets et signera avec les Angels pour le reste de la saison. Le journaliste Shams Charania (.) l’a annoncé et a assuré que les Lakers avaient devancé d’autres espoirs, comme les Milwaukee Bucks. McLemore fait partie de l’équipe Klutch Sports, l’agence représentative de Rich Paul, le bras droit de LeBron James.

Les Lakers voulaient compléter leur rotation avec un 3 + D, le rôle recherché d’un attaquant fort en défense et la capacité de marquer des coups francs. L’idéal était Trevor Ariza, mais avant de recevoir le rachat du Thunder, il a été échangé au Miami Heat. Il ne semble pas non plus que l’Orlando Magic soit sur le point de couper Otto Porter, alors les Lakers parient sur McLemore, qui a très, très peu de défenseur … mais pas mal de tireur. Dans sa carrière, il est au-dessus de 36% en triple, et au cours des deux dernières saisons, il a dépassé 40%. Il ira à merveille à certains Lakers qui après un début de saison prometteur se sont aggravés pour être l’une des équipes les plus faibles de la NBA sur un coup de trois.

McLemore est arrivé à la NBA en 2013 en tant que projet vedette: les Kings lui ont donné le numéro 7 au repêchage après une brillante saison au Kansas (près de 16 points et plus de 5 rebonds par match). À Sacramento, les choses ne se sont pas bien passées pour lui (même s’il avait en moyenne plus de 12 points lors de sa deuxième saison) et après un mauvais temps pour les Grizzlies, avait un pied hors de la NBA avant une résurrection inattendue aux Houston Rockets, où son bon poignet extérieur brillait dans le système que Mike D’Antoni a mis au service de James Harden. S’il est sur une lancée avec ce tir, vraiment dangereux quand il est confiant mais avec de terribles séquences, il peut être un joueur très utile dans la rotation des Lakers. Maintenant … et surtout quand les éliminatoires arrivent.