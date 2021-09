Les Lakers signent un accord de 100 millions de dollars avec un nouveau sponsor

21/09/2021 à 12:29 CEST

Les Lakers de Los Angeles lanceront un nouveau sponsor à partir de la prochaine saison 2021-2022 qui leur laissera un revenu de 100 millions de dollars, a révélé l’équipe elle-même.

C’est l’entreprise alimentaire sud-coréenne Bibigo, qui occupera la place laissée par la plateforme de commerce électronique Wish.

Le nouveau contrat signé par les Lakers avec Bibigo sera de cinq saisons et l’équipe de Los Angeles recevra 20 millions de dollars par an, entre 6 et 8 millions de plus que ce que Wish avait payé jusqu’à présent, selon le “Los Angeles Times”.