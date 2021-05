Les Lakers sont déjà dans le puits

Le voyage en Oregon était une étape dans l’abattoir presque assurée pour les Lakers, commençons par là: dos à dos après avoir perdu contre les Clippers, contre un rival plus reposé sans LeBron James, sans Dennis Schröder, sans Talen Horton-Tucker (trois meneurs de jeu), avec Alex Caruso boitant (problèmes de pied) et Anthony Davis dans le doute à cause des problèmes après un mauvais support qui l’ont fait sortir du match contre les Clippers sur la voie rapide. C’est ainsi que se déroule cette saison pour le champion: tout ce qui peut mal tourner, va pire. Plus, bien sûr, si vous jouez dans l’Ouest … et dans le Pacifique: Clippers, Blazers et Suns en quatre jours quand vous êtes avec peu de troupes et moins de forces.

Et les Lakers ont perdu, comme il a été chanté. Mais (106-101 final) ils ont donné une leçon de courage et de fierté contre certains Blazers qui ont gagné, car l’occasion ne pouvait pas être plus propice, mais ils ont laissé beaucoup de doutes sentiment permanent que le grand saut n’est pas venu cette fois non plus et que nous regardons les derniers matchs avec Terry Sttots (en fonction depuis 2012) en tant que coach. Le jeu était grand: selon le BPI d’ESPN (Basketball Power Index, un mètre de tous les éléments qui influencent le jeu), les Lakers avaient 91% de chances d’éviter de jouer avec une victoire mais seulement 18% avec une défaite. Ce ratio était de 80-26 pour les locaux. L’enjeu était donc suffisant. Après le jeu, la chose est comme ça: Mavericks cinquième à 39-28, Blazers sixième à 38-29, Lakers septième à 37-30. Les Blazers ont remporté le bris d’égalité sur les Mavs et les Lakers mais finissent par jouer en quatre jours contre les Jazz, Suns et Nuggets. Il va donc falloir voir ce qui se passe cette semaine, mais tout indique que (huit défaites au cours des dix derniers matchs) les Lakers ne vont plus échapper au jeu, avec un duel contre les Suns demain, toujours sans LeBron (soi-disant ) et sûr sans Schröder.

Et le premier jeu de jeu en face septième contre huitième, en ce moment, et avec de nombreuses options pour rester ainsi, Lakers vs Warriors. LeBron James contre Stephen Curry, encore une fois. Bien sûr, lorsque la NBA a planifié ce rebondissement entre la saison régulière et les séries éliminatoires, elle n’aurait pas pu imaginer quelque chose de plus fort; plus magnétique, plus de médias: mieux.

Affaiblis, les Lakers ont écrémé ce qui aurait été un petit exploit à Portland. Il leur manquait une once de talent offensif, sûrement une nuit décente au moins de Kyle Kuzma (4 points, tir 2/11), qui il a raté un triple à égalité avec 43 secondes à faire (à 100-97). Une meilleure performance des arbitres, à domicile et avec plusieurs actions très claires et très discutables dans le dernier quart-temps, n’aurait pas non plus été mauvaise pour eux. La finale, un gardien de but par Kuzma que seuls ils ont vu et qui a évité 94-92. Puis vint, pour 97-90, un triple de Damian Lillard, qui reçut quelques câbles dans des fautes très justes ou inexistantes. Le meneur a terminé avec 38 points, 7 passes et 5/9 en triple. Comme toujours le meilleur de votre équipe, accompagné de McCollum (21 points), Powell (19) et Nurkic (10 + 13 rebonds + 5 passes). Les Blazers ont gagné, mais leur défense continue de les empêcher d’être un concurrent vraiment sérieux.

Pour les Lakers, il y avait au moins de bonnes nouvelles: Anthony Davis est apparu Anthony Davis, presque pour la première fois depuis son retour (il a également bien joué contre les Nuggets): 36 points, 12 rebonds, 5 passes décisives et de très bonnes jambes. Ils ont été rejoints par Kentavious Caldwell-Pope (17 + 4 + 5) et un Caruso qui a joué, diminué, un match passionnant: 18 points, 6 rebonds et un énorme effort défensif. Dans l’étrange danse centrale habituelle, Harrell n’a pas joué, Drummond a déçu (si une telle chose est possible) en 22 minutes (4 points, 9 rebonds, 6 rencontres) et Marc Gasol a joué plus que lui (6 + 4). Le champion a enseigné la défense et le niveau de Davis qui indiquent clairement qu’il sera toujours à l’heure si LeBron James revient en entier (ou dans quelque chose qui lui ressemble beaucoup). Mais la saison est finie, les certitudes n’existent pas et la réalité, avec presque aucun pilotage possible, c’est le jeu. C’est ce qu’il y a dans cette foutue saison.