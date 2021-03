Les Lakers sont les pionniers pour signer Andre Drummond, battre les Cavaliers pour arrêter le dérapage z .

Dennis Schroder des Lakers tente un tir alors que Darius Garland des Cleveland Cavaliers défend vendredi soir. Schroder a récolté 17 points et sept passes dans la victoire 100-86 des Lakers. (Mark J. Terrill / Associated Press)

Jeudi soir, le meneur des Lakers, Dennis Schroder, a parlé de diriger l’offensive pour une équipe qui l’a presque échangé des heures plus tôt.

«C’est une entreprise folle», a déclaré Schroder.

Comment est-ce que c’est certifiable?

Vendredi, quelques heures avant de perdre contre les Lakers 100-86 au Staples Center, les Cavaliers de Cleveland ont fait un geste qui pourrait faire basculer la course au championnat de la NBA et offrir aux champions en titre un centre à fort impact.

Incapables de trouver un partenaire commercial avant la date limite, les Cavaliers ont payé le double All-Star Andre Drummond pour qu’il travaille pour quelqu’un d’autre. Cleveland a officiellement acheté le centre de 27 ans sur le reste de son contrat de 27 millions de dollars, ce qui en fait un agent libre sans restriction une fois qu’il a autorisé les dérogations.

Les Lakers sont considérés comme les pionniers de Drummond, selon des sources de la ligue, bien qu’il y ait une concurrence sérieuse de la part d’une liste d’équipes comprenant les Boston Celtics, qui viennent d’échanger leur centre de départ.

On pense également que les Knicks de New York, les Brooklyn Nets et les Clippers font également partie des prétendants de Drummond.

En plus de Drummond, l’ancien All-Star LaMarcus Aldridge et Gorgui Dieng de Memphis ont été libérés. Des sources de la ligue pensent que Miami est le favori pour signer Aldridge.

Drummond est devenu consommable une fois que les Cavaliers ont acquis Jarrett Allen de Brooklyn cette saison dans le cadre du commerce James Harden. Même avant cela, Drummond était considéré comme un joueur sur un contrat presque inamovible, Cleveland le faisant venir de Detroit pour un choix de deuxième tour et deux joueurs ne faisant plus partie de la NBA.

En 25 matchs avec les Cavaliers cette saison, Drummond a récolté en moyenne 17,5 points, 13,5 rebonds, 1,6 interceptions et 1,2 blocs. Tireur de lancers francs à 46,7% en carrière, il était le pire en carrière à 47,4% sur le terrain. Il n’a pas joué depuis le 12 février, lorsque les Cavaliers se sont engagés à l’échanger ou à le libérer.

Pourtant, l’entraîneur de Cleveland, JB Bickerstaff, a déclaré qu’il pensait que Drummond serait une pièce précieuse pour un candidat.

«Il a la capacité de fermer à lui seul la peinture avec son intelligence, étant au bon endroit, et sa capacité à rebondir défensivement le ballon.

L’histoire continue

« Et puis du côté offensif, c’est une menace », a déclaré Bickerstaff lors d’une vidéoconférence avant le match de vendredi. «Tu dois lui envoyer des corps quand il est dans le pick-and-roll pour le garder hors du verre ou l’empêcher de finir. Je pense donc qu’il serait un atout important pour tout candidat.

«Nous savons que dans les séries éliminatoires, la défense va réussir. Comme je l’ai dit, il peut à lui seul impacter et changer un jeu de ce côté-là du sol à coup sûr.

L’hypothèse est que les Lakers peuvent offrir à Drummond deux choses que tout agent libre souhaiterait: la possibilité de mettre en valeur ses talents pour gagner un contrat à la prochaine intersaison et la chance de gagner.

Les Lakers ayant perdu LeBron James et Anthony Davis en raison de blessures – Davis, bien qu’il ait été autorisé à augmenter une certaine intensité dans son travail sur le terrain, n’est toujours pas près de revenir de sa blessure au mollet – il y a apparemment un vide offensif à combler la zone avant de l’équipe.

Montrezl Harrell des Lakers, qui avait 24 points et 10 rebonds, dunks contre Cleveland. (Presse associée)

Mais pour les deux derniers matchs, les Lakers ont eu les services des deux centres qu’ils ont signés cette dernière intersaison, Marc Gasol et Montrezl Harrell. Gasol a commencé pour le deuxième match consécutif après s’être remis du COVID-19. Harrell a mené les Lakers avec 24 points et 10 rebonds pour les aider à réussir une séquence de quatre défaites consécutives.

Et si les Lakers ont désespérément besoin d’un changement, l’entraîneur Frank Vogel ne le vend pas.

«Je suis très content de ces deux gars. Il y a eu un départ un peu lent et ces gars-là se sont habitués à notre système, mais nous avons eu la défense n ° 1 dans la ligue avec ces deux gars qui l’ont ancrée », a déclaré Vogel. «Marc est absent depuis près de trois semaines. Et ces deux gars vont nous aider à gagner un championnat.

Interrogé directement sur les grands hommes sur le marché du rachat, Vogel s’est tenu derrière les joueurs qu’il a actuellement au centre de jeu.

«En ce moment, nous avons Marc et Trezz, et ce sont nos centres. Et ce sont les gars avec qui nous sommes engagés », a-t-il déclaré. « Si cela change, nous commenterons cela à ce moment-là. »

Le rédacteur du Times Broderick Turner a contribué à ce rapport.

Cette histoire a été publiée à l’origine dans le Los Angeles Times.