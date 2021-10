Les Lakers sont toujours en train de comprendre ce que cela signifie de laisser Westbrook être Westbrook

Nous sommes à peine une semaine dans l’expérience la plus intéressante de la NBA, et jusqu’à présent, cette chose a tout : la séduction du bon Russell Westbrook et la spirale de Westbrick. Lobs, chaussons, étoiles boiteuses. Anthony Davis et Westbrook se connectant; Anthony Davis et Westbrook entrent en collision. On a même eu une bagarre entre Dwight Howard et Davis. Tout compte fait, les Lakers ont deux défaites et, heureusement, une victoire, juste à temps pour couper la tension, mais pas avant de nous rappeler à quel point la malléabilité sera nécessaire.

Frank Vogel a prêché un état d’esprit de croissance depuis qu’il a pris ses fonctions d’entraîneur-chef des Lakers il y a deux saisons, à propos de supporter l’inconfort d’un échec précoce et de se regarder faire des choses que vous n’auriez pas pu imaginer auparavant. C’est ainsi que les Lakers ont construit une attaque de championnat qui a prospéré sur des touches de peinture, des post-ups et des rebonds offensifs alors que le reste de la NBA s’appuyait sur le rythme et l’espace.

L’arrivée de Westbrook mettra à l’épreuve le mantra de Vogel’s. Historiquement réticent au changement, Westbrook est aussi puissant et unidimensionnel qu’un marteau, et vous savez ce qu’on dit sur les marteaux et les clous. Les Lakers veulent laisser Westbrook être Westbrook, mais les équipes de championnat sont construites sur l’adaptabilité. Les entités statiques ne durent pas longtemps dans les séries éliminatoires.

Westbrook ne reconfigurera peut-être jamais son approche, mais en seulement trois matchs, les Lakers ont déjà commencé à s’adapter pour le rendre plus à l’aise. Après que Westbrook ait traîné lors de la soirée d’ouverture, l’offensive des Lakers a intentionnellement tourné davantage autour de leur nouveau meneur de jeu. Il a franchi les vannes lors des deux matchs suivants, contre Phoenix et Memphis, engloutissant des planches, poussant le ballon en transition et nourrissant DeAndre Jordan lob après lob alors même que toutes les autres options offensives étaient affamées d’espacement.

Mais plus les Lakers remettent les clés à Westbrook, plus ils sont confinés aux dangers de vivre et de mourir avec son efficacité croissante et décroissante. Les joueurs de rôle comme Malik Monk et Kent Bazemore sont par nature striés, mais Vogel peut compter sur LeBron James et Davis pour combiner 50 points. Westbrook n’offre pas la même stabilité. Il est la rare superstar qui manque de régularité, ramassant des triples-doubles automatiques et lançant des passes de kamikaze hors limites dans le même souffle.

Les Lakers devront trouver le bon équilibre entre céder des touches à Westbrook et le forcer à trouver son équilibre lorsqu’il jouera aux côtés de LeBron. Westbrook est le mieux adapté pour un rôle de facteur X – en tant que filtreur ou coupeur, plutôt que le joueur conduisant l’action.

Les Lakers peuvent emprunter un aperçu du mandat de Westbrook avec les Rockets ici : la meilleure façon d’aider Westbrook à changer est de modifier l’espacement au sol.

Westbrook n’a commencé à cliquer avec James Harden qu’après que Houston a échangé le Clint Capela de 6 pieds 10 pouces, transformé le PJ Tucker de 6 pieds 5 pouces en centre de départ et positionné Westbrook comme coupeur de balle. Le mouvement a fonctionné comme une bombe de bain, créant des contre-courants à l’intérieur de la peinture à chaque fois qu’il bougeait, qu’il touche le ballon ou non, et réduisant ses tentatives de 3 points à deux par match dans la seconde moitié de la saison régulière 2019-2020.

Harden a maximisé l’explosivité de Westbrook hors du ballon avec sa capacité à voir et à exploiter chaque coupe de ses coéquipiers. Mais Westbrook est revenu à ses anciennes habitudes lorsqu’il a été échangé aux Wizards et à nouveau confié le ballon.

Pour les Lakers, la meilleure façon de laisser Westbrook être Westbrook est de créer de l’espace autour de lui. Lorsqu’ils prennent le terrain ensemble, LeBron peut facilement se glisser dans le rôle de meneur de jeu de Harden, mais les Lakers lancent Jordan, un centre traditionnel longtemps éloigné de son premier rôle à Lob City, aux côtés de Davis.

Westbrook ne reconnaît pas toutes les lacunes sur le terrain comme l’a fait l’ancien colistier de James, Dwyane Wade, mais lors de courtes rafales avec les Lakers, il a été un coupeur volontaire. La gravité de Westbrook était apparente dans la possession d’ouverture contre les Suns, lorsqu’il a sauté dans l’espace ouvert après que Davis ait été doublé au poteau.

Les Lakers auraient tiré plus de cette possession qu’un sauteur hors du dribble si Westbrook avait fait cette coupe sur un terrain espacé, ce qui indique un autre schéma troublant: quand James et Westbrook ont ​​partagé le terrain avec un traditionnel centre, James est revenu au périmètre.

Malgré cela, Vogel est resté obstiné à jouer Davis au 4. Peut-être qu’il se sent obligé de croire en Howard et Jordan, qui ont tous deux signé avec les Lakers en agence libre, un peu plus longtemps. Peut-être que Davis, qui a dit qu’il s’attendait à jouer plus de 5 cette saison, reste en privé réticent à ce sujet. Ou peut-être que Vogel est juste terrifié par la défense de périmètre poreuse à laquelle il sera soumis avec Carmelo Anthony au 4. Avec Talen Horton-Tucker, Wayne Ellington, Kendrick Nunn et Trevor Ariza blessés, il est compréhensible que Vogel veuille s’appuyer sur grandes files d’attente. Mais même si la saison régulière n’a pas autant d’importance pour les Lakers que ce qui se passe en séries éliminatoires, ils voudront gagner plus de matchs qu’ils n’en perdront, et cela nécessitera une configuration de zone avant plus durable.

Comparez l’espacement obstrué contre les Suns au quatrième quart contre les Grizzlies qui a scellé la première victoire des Lakers de la saison. Cela a commencé avec James en tant que seul membre des Big Three, vérifiant Westbrook à la 10e minute.

LeBron vintage, flanqué de tireurs avec Howard prêt à attraper des lobs au milieu, a ouvert Anthony et Monk pour un barrage de triples. C’était comme les premières fortes pluies au milieu d’une sécheresse, et un rappel que les Lakers doivent laisser LeBron être LeBron aussi.

En période critique, Vogel a tourné ses réflexions sur les vertus de l’inconfort sur lui-même et a renoncé à jouer un 7 pieds à côté de Davis. Westbrook et Davis sont revenus à la marque des cinq minutes du match, et avec de l’espace pour opérer, les Big Three ont ouvert les Grizzlies avec des coupures fulgurantes et des embouteillages de transition. L’apothéose de leur nouvelle synchronicité est venue avec trois minutes restantes dans le match, lorsque Westbrook a placé un choix pour James, a roulé et a trouvé Davis coupant pour un dunk. C’est ici que Westbrook, qui n’a commencé à faire des choix que ces dernières années, ressemble le plus à la boule de bowling provoquant le chaos qui a séparé les mers à Houston.

Une grande partie de ce que les Lakers ont fait dans les dernières minutes du match allait à l’encontre de leurs préférences naturelles, mais c’était aussi la seule fois où ils avaient l’espace pour tirer parti de leur explosivité, pour exploiter la terreur et la beauté de trois trains de marchandises comme Davis, James , et Westbrook fonctionnant dans la même direction en même temps. Ce faisant, ils ont convaincu les Grizzlies, l’une des meilleures équipes défensives en transition de la ligue la saison dernière, de commettre volontairement une faute en zone arrière au lieu d’essayer de gérer les attaques venant en sens inverse.

Davis, James et Westbrook sont des galaxies en train de dribbler. Ils ont besoin d’un espace ouvert pour traîner dans les orbites les uns des autres sans se frotter les uns contre les autres.

Après la défaite des Lakers contre les Suns, Westbrook a prêché la patience. « Les gars trouvent comment courir avec moi et jouer un peu plus vite, et je trouve comment faire d’autres choses comme sortir du ballon et faire des choses que je dois en quelque sorte comprendre », a-t-il déclaré aux journalistes. . « Nous nous adaptons tous les uns aux autres et c’est un processus. Cela ne se produira pas la première semaine de la saison, et nous le comprenons.

« Je suis d’accord avec la lutte pour le comprendre et m’assurer que nous nous mettons en mesure de faire les bonnes choses afin qu’en fin de compte, à la fin de l’année, nous puissions jouer notre meilleur basket-ball. »

Mais la réalité peut être plus compliquée. En fait, c’est Davis qui a brisé le nerf de Westbrook dans la bulle, arrêtant ses attaques sur les interrupteurs jusqu’à ce que les tentatives à 3 points qu’il a embouteillées pendant des mois commencent enfin à voler à nouveau. Il est plus facile de s’en tenir à de nouvelles habitudes lorsque vos efforts sont couronnés de succès. On ne sait pas comment cette version de Westbrook, ou ces Lakers, réagiraient à un tel scénario. La situation est différente – l’enfer, Davis est du côté de Westbrook maintenant – mais les pauses du jeu ne changent pas : le processus pour devenir un champion est fragile et ténu, plein de résistances internes et externes. À chaque étape du chemin, les adversaires tenteront de pousser les Lakers dans le confort du familier. Le meilleur antidote pour les Lakers est de se familiariser avec ce qui les met mal à l’aise.

