Les Lakers sont une blague

Lorsqu’il a été annoncé dans l’après-midi que LeBron James ne jouerait pas le Thunder, il était impossible de ne pas y penser, au moins un instant : et si… ? Huit jours plus tôt, à OKC, les Lakers sans LeBron ont perdu 26 points d’avance contre l’une des pires équipes de la NBA, celle qui n’avait pas encore gagné. Depuis, trois victoires essentiellement grâce à un calendrier confortable… et avec LeBron James, dont la décharge a été annoncée, en raison d’un problème abdominal, depuis au moins une semaine. Œil. Car le calendrier va se resserrer (maintenant Blazers, Hornets, Heat…) et parce que LeBron, de la cheville à l’abdomen, a déjà été absent en trois matchs (sur neuf : Pyrrhic 5-4). Et quelques autres arrivent. LeBron aura 37 ans en décembre et est dans la NBA depuis l’âge de 18 ans. Jusqu’à présent, il a battu le père à chaque fois qu’ils ont insisté pour les mettre dans un ring. Maintenant? On verra, bien sûr. Avec un tel joueur, qui peut dire où commence ou se termine la logique.

Le fait est que le et si …? c’est arrivé. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Huit jours plus tard, cette fois à domicile, les Lakers ont perdu 19 points d’avance et ont de nouveau perdu contre le Thunder., qui a remporté deux matchs cette saison (2-6). Et qu’ils pourraient battre les Warriors 73-9, du moins, semble-t-il, si ce fantôme doré et violet leur était toujours présenté, à peine une trace de ce que devrait être une bonne équipe (au moins). Quelque chose de très loin d’une histoire qui pèse lourdement sur Staples. Et que ce groupe de joueurs est en passe de piétiner. La sainete avait tout, mais surtout la prise de conscience qu’il est difficile de savoir où vont les Lakers quand LeBron est absent, chose qu’il faudrait éviter (au moins contre le Thunder, à domicile et après le ridicule de la rencontre précédente) d’avoir Russell Westbrook et Anthony Davis. Et qu’il n’y a aucune trace de la défense made in Vogel qui a fait de cette équipe championne en 2020 et compétitive en 2021 malgré une accumulation massive de malheurs. L’attaque ne vaut rien non plus, vraiment, mais on imagine qu’avec LeBron et le reste qui manque (notamment Nunn et Horton-Tucker) ça pourrait s’améliorer. La défense? C’est difficile à voir. Alex Caruso, quant à lui, joue pour les Chicago Bulls. Au cas où quelqu’un ne s’en souviendrait pas. Est-ce que quelqu’un ne s’en souvient pas ?

Honneur au Thunder, qui joue patiemment et fait de son mieux. La plupart des nuits, le rival ne sera pas ce coing sans fierté ni personnalité, et il perdra. Mais ils jouent autant qu’ils le peuvent. La recrue Josh Giddey va être très bonne (s’il ne l’est pas déjà), Lu Dort s’adapterait comme de la colle à n’importe quel prétendant au titre, Bazley a un potentiel évident (et débouchera on verra) et Shai Gilgeous-Alexander est un talent enchanteur, une star qui joue différemment de presque toutes les stars actuelles. Après une première mi-temps discrète, il a ajouté 20 points et 6 passes décisives en seconde (28 + 6 au total), marqué ou aidé dans 20 des 26 derniers points de son équipe et laissé l’image de la soirée (du moins les positives) : un triplé du logo pour laisser à l’UCI un rival (95-101) qui a encore serré, comme en OKC, pour s’autoriser un dernier ridicule. Russell Westbrook a raté le triple pour égaliser, le quatrième que les Lakers ont envoyé dans les limbes pour forcer les prolongations en deux matchs contre le Thunder (trois à Oklahoma, un cette fois). De pur déprimant, ça finit par être drôle.

Au-delà de ce triple, la énième confirmation qu’il est un joueur avec un ange, Gilgeous-Alexander a fait littéralement ce qu’il voulait au quatrième quart. La défense des Lakers n’avait aucune réponse à leurs pénétrations. Mais c’est aussi que, et encore comme il y a huit jours, le Thunder a sauvé les minutes sans lui pour ouvrir le dernier quart-temps. Et c’était sûrement la clé de sa douce victoire, au-delà SGA était le meilleur (encore) sur une piste sur laquelle Westbrook et Davis étaient. Tant mieux pour lui, tant mieux pour le Thunder. Le malheur pour eux, c’est qu’à de nombreuses autres nuits, il y aura un rival qui voudra gagner devant. Avec des systèmes, avec style, avec des idées, avec des rôles définis, avec des stars prêtes à faire bouger les choses. Avec urgence concurrentielle. Les Lakers n’ont rien de tout cela en ce moment. Et quiconque veut risquer quelque chose qu’il aura le moment venu, qu’il le fasse. Je vais sauter ce pari, si vous le permettez.

Les Lakers ont commencé 8-0 mais étaient 25-21 à la fin du premier quart. Ils étaient 44-25 à mi-chemin de la deuxième et ont pris 23 points de là à la mi-temps (52-48). Ils couraient après, toujours pour rien (60-52, 80-72 à la fin du troisième quart-temps). Sans continuité, sans stabilité, sans force. Il suffisait au Thunder d’être patient, de jouer au mannequin et de sortir la tête de l’eau juste à temps. Sa première avance est venue avec 5:27 à jouer (84-85). Au milieu d’un tronçon horrible, embarrassant et indécent de certains Lakers qui, néanmoins, étaient 84-75 à 9h42 de la fin. Il a suivi un 0-13 (84-87) en cinq minutes environ de frayeur, de catastrophe et, il n’y a pas d’autre choix que de le prendre comme ça, la comédie. Puis ils ont serré. Les triples qui étaient partis auparavant sont entrés mais, comme huit jours auparavant, il n’y a eu aucune action de sauvegarde. Les dieux du basket-ball sont parfois, et heureusement, justes. Celui qui devait gagner a gagné. Le seul qui, avec toutes ses misères, le méritait.

Carmelo Anthony a marqué 21 points et 5 triplés (5/10). Il a failli réengager l’équipe avec deux de suite à la fin, de la même manière qu’il a échoué deux seuls auparavant, alors que l’hécatombe aurait pu être évitée. Anthony Davis, qui s’est blessé pour changer (cette fois dans une main) était omniprésent au premier quart (18 + 12 en première mi-temps, 29 + 18 + 5 passes décisives à la fin) et à peine visible en attaque dans les moments décisifs . ET Russell Westbrook a gâché sa nuit, décente au début, avec une fin grotesque et ridicule. Non seulement il a raté le triple final, un coup qu’il n’aurait même pas à jouer dans une équipe avec des ordres logiques (ou le courage de les donner) ; est qu’il est apparu dans toutes les photos précédentes. A 101-103, et dans les dernières secondes, il a couru en transition après l’échec de Dort et le ballon lui a glissé des mains. La cravate, aux limbes. Plus tard, il s’est égaré en défense et a réalisé un simple dunk de Dort lui-même (101-105). Les Lakers n’étaient ni capables ni nécessaires, le comble du dysfonctionnement. Westbrook a terminé avec 27 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. Exact… jusqu’à ce qu’il soit temps d’être différentiel. Il n’a pas été mauvais sur trois (3/6) et n’a pas perdu beaucoup de ballons (4), mais il a raté le triple et a ajouté les défaites qui ont scellé la défaite. Et bien sûr, Il n’a rien fait pour que, lorsqu’il jouait, sa présence fasse la différence face à une équipe qui devrait être infiniment inférieure. Mais contre lequel les Lakers sont à 0-2. C’est une gêne. Pas de LeBron… mais pas d’excuses. Le cap, s’il n’est pas remédié par des solutions auxquelles il semble pour l’instant impossible à croire, sera long à LA. Que chacun (LeBron, Davis, Vogel, Pelinka…) pense ce qu’il veut. Cela donne le sentiment que la même chose va donner.