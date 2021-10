Les Lakers sont une poudrière

23/10/2021 à 10h21 CEST

Ce qui s’est passé à l’aube à Los Angeles était quelque peu embarrassant. Non pas parce que les Lakers sont retombés (il y a onze matchs d’affilée en comptant ceux de la saison dernière, de la pré-saison et les deux qui ont été joués cette fois), mais à cause de l’image qu’ils ont donné à la fois à la NBA et au reste du monde.

Le summum a été les grabs and shoves dans lesquels Anthony Davis et Dwight Howard ont joué dans un temps mort au deuxième quart contre les Suns. L’équipe n’a pas fait le plein, elle avait ses avantages et ses inconvénients et elle a montré que le vestiaire est tout sauf un groupe uni. Les deux ont commencé à se disputer et ont dû être séparés pour éviter une image encore plus intimidante.

Nous le réglons de cette façon à l’époque. Nous avons juste eu un désaccord sur quelque chose qui s’était passé sur le terrain », a déclaré Howard après la fin du match. Ces excuses n’étaient pas suffisantes pour une légende des Lakers comme Magic Johnson., qui n’a pas tardé à montrer son mécontentement envers la franchise et l’équipe.

« Au cours de mes 42 années associées aux Lakers, je n’ai jamais rien vu de tel. Les Lakers ont un problème de basket et un problème d’équipe », a insisté le légendaire meneur de jeu des Lakers. La poudrière dans les vestiaires a été encore plus démontrée lorsque Rondo, au troisième quart, a affronté un supporter.

Il l’avait grondé pendant que le meneur attendait sur le banc, alors Rondo a décidé de répondre et a fait semblant de lui tirer dessus. Le ventilateur a fini par être expulsé. En fin de compte, la défaite et le résultat en étaient le moindre.