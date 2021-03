Les Lakers veulent Andre Drummond

28/03/2021 à 06:46 CEST

Efe

La blessure du pivot All-Star Anthony Davis et l’incohérence que les Espagnols Marc Gasol et Montrezl Harrell ont montré, jusqu’à présent cette saison, ont incité les Lakers de Los Angeles à avoir le numéro cinq Andre Drummond, qui sort ce dimanche. des exemptions NBA.

Bien qu’officiellement les Lakers n’aient fait aucun commentaire, des sources proches des champions actuels de la ligue ont rapporté que les contacts entre l’agent du joueur et les managers de l’équipe de Los Angeles ont déjà eu lieu et qu’il est devenu le club favori.

Le but des Lakers, s’ils obtiennent la signature de Drummond, est qu’il est le propriétaire au lieu de Gasol, qui ne fonctionne à son meilleur dans aucune facette du jeu.

Alors que l’équipe technique des Lakers estime qu’avec Drummond dans le cinq de départ, sa contribution à la peinture aurait un impact immédiat sur le jeu d’équipe.

De plus, on s’attend à ce qu’il puisse également être d’une grande aide à Davis quand, dans la compétition éliminatoire, il peut consacrer des minutes en position de cinq, puisque maintenant, avant d’être blessé, il jouait en tant que numéro quatre alors que Gasol était le centre de départ. et Harrell est sorti comme le sixième joueur.

Drummond et son agent, Jeff Schwartz, ont eu des discussions avec plusieurs équipes depuis qu’ils ont conclu un achat avec les Cleveland Cavaliers vendredi dernier, notamment les Lakers, les Los Angeles Clippers, les New York Knicks, les Boston Celtics, les Charlotte Hornets et d’autres équipes de la NBA.

Drummond, 27 ans, qui a déjà posté un «Merci Cleveland» sur son compte Twitter, a accepté d’acheter le reste des 27,9 millions de dollars (23,5 millions d’euros) qu’il lui reste dans son contrat 2020-2021 et à partir de cet été, il deviendra un agent libre.

Le centre All-Star n’a pas joué depuis le 12 février, après que lui et les Cavaliers aient décidé qu’ils se sépareraient jusqu’à un échange, qui ne pouvait pas être fait avant jeudi de cette semaine, ou l’achat du contrat, ce qui s’est passé.

Après avoir disputé 25 matchs avec les Cavaliers jusqu’à présent cette saison, Drummond affiche une moyenne de 17,5 points et 13,5 rebonds.