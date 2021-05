Les Lakers voient la lumière : Davis vole et Chris Paul souffre

Les Lakers n’avaient pas joué de match éliminatoire au Staples Center depuis 2013. Et ils n’en avaient pas gagné depuis l’année précédente. Le voyage de la franchise dans le désert, qui a traversé la pire étape de son histoire après cela, s’est terminé l’année dernière, mais dans la bulle d’Orlando et non dans la ville de Los Angeles. À présent, avec une incidence plus faible de la pandémie, les équipes retournent jouer sur leurs courts et devant leur public, et le glamour hollywoodien brille à nouveau d’une manière spéciale, rayonnant d’une lumière beaucoup plus grande que le mauvais frère, les Clippers, a montré dans ces séries éliminatoires. Les Lakers ont battu les Suns avec une certaine supériorité, ont contrôlé le match de bout en bout, ont explosé en seconde période et ont contrôlé une fin paresseuse dans laquelle leurs rivaux se sont approchés, mais n’ont pas donné le sentiment de pouvoir revenir. L’équipe de Los Angeles porte le score à 2-1 à égalité, chasse les fantômes du premier match et élève le niveau avec un Anthony Davis impérial. Et les Suns certifient ce qu’ils savaient déjà, un secret de polichinelle qui est aussi une vérité objective : sans Chris Paul, impossible.

Le meneur de jeu, qui s’est blessé à l’épaule lors du deuxième tour, a débuté et a eu son rôle en première mi-temps, mais a souffert en seconde, au cours de laquelle il n’a joué que huit minutes, un peu plus de deux au quatrième quart. Et il a été noté que ce n’est pas à leur niveau : 7 points, 5 rebonds et 6 passes décisives, mais seulement 8 tirs tentés et un -20 avec lui sur le terrain. C’est le facteur différentiel de son équipe et la clé pour résoudre un match nul auquel les Lakers sont désormais confrontés : s’ils gagnent le prochain match à domicile, ils mèneraient 3-1, une très grosse dalle pour les Suns inexpérimentés, qui ne peuvent pas compter à le 100% avec le seul rayon vétéran de son équipe, ce Chris Paul à qui quelque chose arrive toujours, que ce soit dans les Hornets, les Clippers, les Rockets ou le Thunder. Il ne s’est pas débarrassé de cette petite dose de malchance à Phoenix non plus. qui l’a accompagné tout au long de sa carrière et qui le fait devenir la proie de ses éternels problèmes physiques juste au moment de vérité et après une saison où il les avait évités d’une manière presque étrange. Bien sûr, ce jinx a alourdi l’un des meilleurs de tous les temps, et cela se voit au moment de vérité: sans anneaux, sans finales et avec une seule finale de conférence dans sa carrière, en 2018. Où il a été blessé dans la cinquième jeu de l’égalité, bien sûr. Un non-stop.

Dans le match, les Suns ont tenu jusqu’à la mi-temps (43-40), après un deuxième quart-temps avec très peu de points (16-12 pour les Lakers). Ce fut un échange constant plein d’erreurs (et de pertes, 17 de Phoenix et 20 de Los Angeles) pour les deux équipes., qui a changé la tête du tableau d’affichage jusqu’à neuf fois et a fait neuf matchs nuls. Au troisième quart-temps, le match s’est finalement effondré en faveur des locaux, enhardis par une foule toujours froide mais un banc très chaud, avec beaucoup de chimie et de connexion. C’est là qu’Anthony Davis a fait son apparition, marquant 18 points au cours de ces 12 minutes, dont les 9 avec lesquels le quart s’est terminé. Une démonstration de force au sein d’une autre exposition spectaculaire, la deuxième consécutive : 34 points et 11 rebonds, dont 11 sur 22 marqués sur le terrain et allant, encore une fois, beaucoup au personnel, avec 14 tentatives pour 12 hits.

Une réaction tardive

Les Suns ont tenté à la fin et sont tombés à moins de 10 points, en particulier huit, grâce à trois triplets consécutifs de Cameron Payne (encore une fois, une excellente performance remplaçant Paul) et un de Jae Crowder, qui s’est finalement reconverti après une autre catastrophe dès le lancement : dans le jeu, 1 sur 7 en triple; dans le cumulé de la série, 2 sur 20. Un embarras d’échecs dans les tirs ouverts qui ne donne aucune possibilité aux Suns, qui n’ont pas passé la barrière de ces huit buts et se sont retrouvés sur la voie d’un retour qui n’a jamais donné le sentiment qui pourrait survenir. Avant cela, DeAndre Ayton était encore une fois un marteau dans la zone (22 + 11, avec 11 sur 15 aux tirs du terrain), et Cameron Payne (15 points) susmentionné a mis de l’émotion avec Torrey Craig (11). Mais tout était insuffisant contre une équipe complètement et clairement supérieure, tant que Chris Paul continue comme il est en ce moment.

Le match s’est clôturé sur le personnel et avec les expulsions de Devin Booker (19 points, mais 6 sur 19 aux tirs) et de Crowder lui-même, emporté par les nerfs. La bonne nouvelle pour les Lakers est qu’ils n’ont pas encore eu la version la plus monstrueuse de LeBron James., ce chemin des 37 ans se poursuit avec son incessant combat contre l’histoire et le temps. Aujourd’hui, avec des moments d’éclat, il est passé à 21 points, 6 rebonds et 9 passes décisives, une performance extraordinaire pour n’importe qui et quelque peu discrète pour lui, habitué aux choses qui frisent le divin. Et entre les deux stars, un bon travail de Kyle Kuzma sous les planches (8 + 10), de bonnes minutes défensives d’Alex Caruso et Marc Gasol, moins de participation mais plus efficace d’André Drummond (6 + 11), et, encore, un grand Dennis Schröder, qui a terminé avec 20 points et a décidé dans les moments chauds. Les Lakers vont 2-1 et voient la lumière, appuyez sur le gaz et se rapprochent du but de passer le tour. Quelque chose que, sans Chris Paul, ils ont beaucoup de possibilités de faire. Phil Jackson l’a déjà dit, les éliminatoires sont décidées par le talent et la chance. Et pas de chance. Ce qui, dans le cas de la base spectaculaire, est notoire. Des choses qui arrivent.