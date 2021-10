Les Lakers vont-ils s’en sortir ?

La NBA est de retour, bébé ! Logan et Raja enquêtent sur Deandre Ayton et le cas curieux du sac manquant après sa performance moins qu’époustouflante contre le MVP 2021 Nikola Jokic (0:30). Ensuite, ils débattent pour savoir si Giannis Antetokounmpo ou Kevin Durant est le meilleur joueur de la NBA (20:38) et Raja s’interroge sur la hiérarchie de leadership peut-être confuse des Celtics après que Jaylen Brown a perdu 46 points lors de leur premier match de saison (32:40). Et enfin, Logan raconte son expérience au match Warriors-Lakers et invite Jomi à exprimer ses inquiétudes concernant Russell Westbrook et les Lakers new-look (38:50).

Hôtes : Logan Murdock et Raja Bell

Invité : Jomi Adeniran

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS