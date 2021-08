Les Lakers voulaient échanger Marc aux Timberwolves

Le marché est en feu et les Lakers ont été protagonistes. Les Angelenos ont fait beaucoup de mouvements et se sont retrouvés avec une étrange équipe. La signature de Russell Westbrook leur a laissé les mains et les pieds liés quand il s’agit de la marge salariale et il y a eu de nombreux contrats minimum pour renforcer les différents postes : Trevor Ariza, Carmelo Anthony, Malik Monk… Autant de noms propres qui laissent une équipe de vétérans bâtie autour de Westbrook lui-même, pero aussi, bien sûr, pour entourer LeBron James et Anthony Davis, les deux volets d’un projet qui a remporté le ring en 2020 et qui génère désormais beaucoup d’incertitudes.

Cependant, les Lakers avaient une autre idée en tête. Alex Caruso a signé avec les Bulls pour quatre ans et 37 millions de dollars, mais les Angelenos avaient en tête de faire un échange avec le meneur et de le transférer aux Timberwolves… avec Marc Gasol. Le centre n’a pas particulièrement bien résisté lors de sa première saison à Los Angeles et n’est pas très satisfait de son rôle, il y avait donc des options à sortir après avoir rendu efficace son option de joueur de 2,5 millions de dollars. Oui, comme l’a révélé Ramona Shelbourne dans un article collecté par Silves Screen and Roll, aurait pu se diriger vers le Minnesota.

Enfin, l’Espagnol restera dans les Lakers après avoir annoncé sa retraite définitive de l’équipe nationale. Il y aura une saison de plus au cours de laquelle les Angelenos seront à nouveau candidats, mais avec une équipe vieillissante et beaucoup de travail à venir. Les doutes se sont multipliés et il y a ceux qui pensent que l’équipe n’est pas là pour gagner. Mais avec LeBron James et Anthony Davis, tout est possible et les Lakers auront certainement encore beaucoup à dire. Nous verrons.