Les Lakers voulaient échanger Marc aux Timberwolves

05/08/21 à 13h30 CEST

Blanchiment d’Arnau

Le 2 août était le dernier jour officiel de la saison NBA 2020-21. À 18 heures, heure des États-Unis, le marché de la NBA s’est ouvert et les équipes ont commencé à négocier avec les agents libres. C’était la date limite pour signer des prolongations de contrat aux joueurs vétérans qui remplissent les conditions requises. Le jour 3 a officiellement commencé la saison NBA 2021-22 et, avec elle, la période du moratoire.

S’il y a un groupe qui a joué au début du marché, c’est qu’il a été Les Lakers de Los Angeles. Ce lundi l’une des grandes surprises a eu lieu : le gardien Carmelo Anthony, accompagnera LeBron James à Los Angeles. Juste un jour après avoir obtenu Russell Westbrook pour la franchise de Los Angeles le soir du repêchage, ce lundi une autre bombe a sauté avec l’arrivée de ‘Melo’.

La signature de Russel Westbrook Cela les a laissés les pieds et les mains liés en ce qui concerne la marge salariale et il y a eu de nombreux contrats minimum pour renforcer les différents postes : Trevor Ariza, Carmelo Anthony, Malik Monk … Beaucoup de noms propres laissés par une équipe de vétérans construite autour de Westbrook lui-même, James Lebron Oui Anthony Davis, les deux volets d’un projet qui a remporté le ring en 2020 et qui veut le ramener à nouveau en Californie.

Cependant, les Lakers avaient une autre idée en tête. Alex Caruso a signé avec les Bulls pendant quatre ans et 37 millions de dollars, mais Les Angelenos avaient en tête de faire un “sign and trade” avec le meneur et de le transférer aux Timberwolves avec Marc Gasol. Le centre de Sant Boi ne correspondait pas particulièrement bien à sa première saison à Los Angeles et il n’est pas trop content de son rôle, il y avait donc des options qu’il sortirait après avoir rendu effective son “option de joueur” de 2,5 millions de dollars. Plus précisément, il aurait pu se diriger vers le Minnesota, comme l’a révélé un journaliste d'”ESPN” Ramona Shelburne dans un article collecté par le portail de Los Angeles ‘Silver Screen & Roll’, un blog du réseau SB Nation.

Enfin, le Catalan restera dans les Lakers après avoir annoncé sa retraite définitive de la séléction espagnole. Il y aura une saison de plus au cours de laquelle les Angelenos seront à nouveau candidats. Nous verrons ce qu’il adviendra de leur avenir. Suivra-t-il le chemin de son frère Pau ?