Les lames de la Xbox 360 vous manquent ? Et bien ils sont de retour… sur le site Xbox

Microsoft se rapproche du 20e anniversaire de la Xbox à un rythme alarmant, les festivités devant se dérouler le 15 novembre, et avant tout ce que l’entreprise a prévu, le site Xbox a soudainement commencé à rendre hommage au tableau de bord des lames Xbox 360.

Si vous vous rendez sur le site dès maintenant, vous verrez une ré-imagination de l’ancien tableau de bord OG Xbox 360 utilisé pour montrer diverses promotions Xbox pour octobre, y compris Back 4 Blood, Nickelodeon All-Star Brawl et Far Cry 6.

La conception semble être limitée à la page d’accueil du site et a été réalisée sans grande fanfare ni attention de la part de l’équipe Xbox. nous a été retiré lors de la nouvelle expérience Xbox en 2008, RIP).

Il reste à voir quel genre de célébrations Xbox organisera à temps pour le 20e anniversaire de la marque – et de la console d’origine – mais vous pouvez être assuré que Microsoft ne le verra pas passer sans une sorte d’événement commémoratif. ou annonce. Allons-nous récupérer les lames, d’une manière ou d’une autre ? La Xbox ajoutera-t-elle ce petit bruit de « whoosh » à l’interface utilisateur lorsque vous passez d’un menu à l’autre ? Probablement pas, mais c’est agréable de s’en souvenir.

Quant à ce que nous aurons d’autre pour le 20e anniversaire, c’est incertain. Verrons-nous une Xbox Mini ? Peut-être une annonce sur le prochain jeu Fable ? Peut-être plus de jeux Xbox ajoutés au Xbox Game Pass ? Rien est certain. Nous savons au moins que la société célèbre son 20e anniversaire en lançant un nouveau contrôleur et un nouveau casque, mais rien d’autre n’a été annoncé au moment de la rédaction.

Surveillez cet espace – nous pouvons encore être surpris!