Les lampes à ongles en gel peuvent-elles endommager vos mains et provoquer un cancer de la peau ?

Je me faisais les ongles la semaine dernière quand une femme est entrée, s’est assise à côté de moi, a sorti une paire de gants de son sac et les a mis.

Je le répète : elle a mis des gants pour se faire les ongles.

J’étais confus, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais ensuite, j’ai remarqué que les gants qu’elle portait manquaient du bout des doigts.

Il s’avère que ceux-ci étaient destinés à protéger ses mains des rayons UV de la lampe à ongles, les trous au bout étant en place pour permettre à la manucure d’accéder à ses ongles.

Mon esprit a été soufflé. Alors que j’étais assis là, souffrant de la sensation de brûlure qui se produit lorsque le gel est appliqué trop abondamment en silence, j’ai réalisé que je n’avais jamais envisagé si ces lampes pouvaient causer des dommages à ma peau – malgré le fait que je les ai fait de façon semi-régulière.

Je ne suis pas seul. Les ongles en gel sont une grosse affaire. Une étude de 2016 a révélé que les femmes britanniques dépensent 161 millions de livres sterling par an collectivement pour les ongles. Et il est probable que ce chiffre soit plus élevé maintenant, avec des salons de manucure surgissant dans tout le pays et des ongles en gel se sentant banals, plutôt que d’être pour une occasion spéciale.

Mais peuvent-ils causer des dommages à notre peau ?

Bref, la réponse est oui.

Comment les tours d’ongles peuvent vieillir votre peau

Tout d’abord, nous avons le vieillissement.

Nous avons tendance à associer la pensée du vieillissement de la peau au visage, mais bien sûr, toutes les peaux vieillissent et les mains peuvent être plus sujettes que d’autres parties du corps en raison d’une plus grande exposition à l’extérieur. Et le vieillissement est influencé par de nombreux facteurs.

Le degré d’influence de la lumière UV sur la peau est encore sujet à débat (Photo : ./iStockphoto)

« La peau des mains, comme la peau ailleurs sur le corps, subit un vieillissement à la fois intrinsèque et extrinsèque », explique le Dr Paul Banwell, chirurgien plasticien et expert en cancer de la peau.

« Le vieillissement extrinsèque est causé par des facteurs environnementaux tels que l’exposition au soleil, les produits chimiques et le tabagisme », et affectera directement l’épiderme et les couches dermiques, entraînant des problèmes tels qu’une pigmentation inégale et un vieillissement prématuré. »

Maintenant, ils ont également à faire à la manucure, avec du vernis à ongles en gel durci par une lampe UV pour le faire durer le plus longtemps possible.

« Le degré d’incidence de la lumière UV sur la peau fait encore l’objet d’un débat », explique Candice Quinn de MNISAFE Londres. « Parce que les lampes à ongles en gel n’ont gagné en popularité qu’au cours de la dernière décennie, il existe peu d’études de recherche sur lesquelles les professionnels de la santé peuvent fournir des conseils. »

«Cependant, comme toutes les lampes à ongles doivent émettre des longueurs d’onde de lumière du spectre UVA pour durcir le vernis gel, elles peuvent contribuer au vieillissement de la peau de la main.

«Bien que les rayons UVA ne soient pas aussi intenses que les rayons UVB qui sont responsables des brûlures, ils pénètrent dans les couches plus profondes de la peau, appelées derme et causent des dommages à l’ADN et au collagène de la peau avec une exposition cumulative (répétée).

«Ce type de dommages aux cellules de la peau entraîne des rides, une peau terne et affaissée, et une hyperpigmentation (aka taches de vieillesse). Ceux-ci sont pour la plupart évitables si nous protégeons notre peau des rayons UVA.

Effets indésirables

En plus du vieillissement de la peau, l’exposition aux vernis gel et à la lumière UV peut entraîner d’autres problèmes de peau, souligne le Dr Sasha Dhoat des cliniques de dermatologie Stratum.

Il dit: « En plus de provoquer un photo-vieillissement de vos mains, l’exposition cumulée aux UV peut développer une dermatite de contact allergique aux acrylates en gel – provoquant une réaction semblable à un eczéma, des rougeurs, une desquamation, des doigts douloureux et même un eczéma des paupières dû au transfert. »

Se faire faire les ongles peut-il causer le cancer de la peau ?

Alors, l’exposition aux lampes à ongles peut-elle réellement conduire au cancer de la peau ? En théorie, oui, même si le risque est relativement faible.

«Une exposition répétée aux lampes peut absolument causer des dommages cumulatifs à la peau au fil des ans», explique le Dr Banwell.

« La plupart des cas de cancer de la peau sont causés par une surexposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil, des lits de bronzage ou des lampes solaires, donc, oui, une exposition répétée aux lampes à gel sans protection solaire pourrait en effet conduire à un cancer de la peau. »

Cependant, les recherches actuelles suggèrent que le risque de développer un cancer de la peau en utilisant des lampes à ongles est faible.

« Il y a eu de nombreuses études sur les causes et les risques de ces dispositifs et le risque est très faible. cependant toujours un risque », déclare Bruce Green, scientifique agréé et fondateur de SOS Serum Skincare.

« Plus vous exposez vos mains et vos ongles à une lampe UV, plus les risques de réactions cutanées avancées sont élevés. »

En conséquence, les dermatologues et autres experts de la peau vous recommandent de protéger la peau de vos mains lors d’une manucure en gel.

Comment puis-je protéger mes mains quand me faire faire les ongles ?

Le port de ces gants bloquera 98% des rayons UVA + UVB, l’étalon-or (Photo: Manisafe London)

Tout cela est assez effrayant et quelque chose auquel nous ne prêtons généralement pas assez d’attention – il n’y a pas vraiment de directives claires en termes de quantité acceptable d’exposition, pour quelqu’un qui va régulièrement se faire faire les ongles.

Cependant, certaines mesures peuvent être prises pour protéger la peau.

Portez un écran solaire lorsque vous allez vous faire faire des ongles en gel

«La protection de la peau contre les rayons UV nocifs est un élément clé de la lutte contre le cancer de la peau», explique le Dr Banwell.

« Heureusement, la protection de la peau sous forme de SPF est meilleure et plus avancée que jamais, mais les gens continuent de l’appliquer trop parcimonieusement et pas assez souvent.

« Les directives suggèrent que vous devez appliquer environ 1 cuillère à café de crème solaire sur chaque main et assurez-vous de l’appliquer sur toutes les zones, y compris entre les doigts. »

En ce qui concerne la façon de décider quel SPF porter, le Dr Ophelia Veraitch, dermatologue consultante, déclare : « Il est préférable de choisir un SPF à large spectre car il protège non seulement contre les rayons UVA, mais également contre les rayons UVB.

« Appliquez-le le matin avec votre routine de soin habituelle et réappliquez-le régulièrement tout au long de la journée.

«Ils devraient également avoir une note d’étoiles qui indique la protection UVA, la note la plus élevée est de cinq étoiles que je recommanderais toujours de rechercher.

« Je recommanderais d’utiliser un facteur SPF 30 en hiver et à l’intérieur, et un SPF 50 pour une protection maximale en été. »

Alors, devriez-vous porter un SPF la prochaine fois que vous allez vous faire une manucure ? Oui absolument.

Investissez dans une paire de gants de protection

Si vous souhaitez vous protéger encore plus, il existe des gants de protection qui bloquent les rayons potentiellement nocifs.

Par exemple, ces gants de MANISAFE London, sont conçus pour être portés lors de l’application et du durcissement du gel polish, afin de protéger les mains.

«Nos gants sans doigts sont classés UPF 50+, ce qui signifie qu’ils bloquent plus de 98 % des rayons UVA + UVB, ce qui est la norme de référence en matière de protection UV et solaire», explique Candice, fondatrice de la société.

« En empêchant les rayons UV d’atteindre votre peau, vous contribuez à la protéger des dommages causés par l’ADN et le collagène qui peuvent se produire dans les couches plus profondes de votre peau (le derme) à cause de l’exposition aux rayons UVA. »

