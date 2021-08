Les lampes Nanoleaf HomeKit bénéficient de la prise en charge du routeur Thread Border avec la dernière mise à jour

Nanoleaf est sorti aujourd’hui avec une mise à jour qui transforme ses panneaux lumineux intelligents Shapes et Elements en routeurs de bordure Thread. Cela signifie des performances plus rapides et une meilleure connectivité ainsi que d’autres avantages tels que l’auto-entretien et l’auto-guérison de Thread.

HomePod mini a été l’un des premiers produits grand public pour la maison intelligente à inclure la prise en charge de Thread. Aujourd’hui, Nanoleaf améliore ses panneaux lumineux intelligents Shapes compatibles HomeKit et ses panneaux lumineux intelligents Elements (via les contrôleurs inclus) avec la prise en charge du routeur Thread border grâce à sa dernière mise à jour logicielle.

Le pionnier de l’éclairage intelligent Nanoleaf annonce aujourd’hui le lancement de ses propres routeurs Thread Border via les contrôleurs Nanoleaf Shapes and Elements. Avec le nouveau Nanoleaf Border Router, les appareils Essentials commenceront automatiquement à utiliser le réseau Thread une fois que leur contrôleur Shapes ou Elements sera connecté au Wi-Fi. Les utilisateurs iOS peuvent profiter de cette mise à jour immédiatement et les utilisateurs Android pourront bientôt également mettre à jour leurs applications (actuellement en version bêta publique sur Android). Cela ouvrira éventuellement les capacités de Thread à tous les utilisateurs.

Connexes: Review: Nanoleaf Shapes offre un éclairage modulaire HomeKit amusant et flexible

Les appareils qui prennent en charge Thread peuvent être des points de terminaison ou des routeurs, et comme vous pouvez le deviner, Nanoleaf transformant les panneaux lumineux intelligents Shapes et Elements en routeurs de bordure Thread offre le maximum d’avantages de la nouvelle norme de réseau domestique intelligent maillé peer-to-peer.

Cela signifie également que la bande lumineuse et lumineuse intelligente Essential de Nanoleaf fonctionnera avec Thread même si vous n’avez pas de HomePod mini après cette mise à jour – encore une fois tant que vous avez des formes ou des éléments aussi.

Voici comment Nanoleaf explique les avantages :

La fonction Thread Border Router est intégrée au Nanoleaf Shapes Controller, au Nanoleaf Elements Controller et à la gamme eero de routeurs mesh-wifi qui relient le réseau Wi-Fi à un réseau Thread, éliminant ainsi le besoin de concentrateurs supplémentaires. Cela aidera à connecter tous vos appareils compatibles Thread, formant un réseau maillé qui permet à chaque appareil de parler le même langage universel. Le résultat est un réseau beaucoup plus fiable où les appareils peuvent communiquer entre eux, plutôt que de s’appuyer sur une seule source de connexion comme le Wi-Fi ou le Bluetooth.

Si vous êtes déjà client de Shapes/Elements, vous pouvez mettre à jour l’application Nanoleaf vers la version 6.1 pour commencer à utiliser Thread maintenant.

Les utilisateurs existants avec un contrôleur de formes ou d’éléments pourront utiliser Thread immédiatement avec une mise à jour logicielle actuellement disponible dans l’application Nanoleaf (version 6.1). Pour installer la dernière mise à jour, accédez à Plus > Mises à jour du micrologiciel. Essentials devra être mis à jour vers la version 1.6 et Shapes and Elements devra être mis à jour vers la version 6.1.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :