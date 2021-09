Les lampes Philips Hue peuvent désormais se synchroniser avec vos listes de lecture Spotify préférées

Que souhaitez-vous savoir

Signify a annoncé une nouvelle gamme de lampes intelligentes Hue. La gamme comprend quatre nouveaux produits à gradient et des ampoules à filament White Ambiance. Signify a également annoncé sa toute première intégration approfondie des lumières intelligentes Hue avec Spotify.

Signify, qui fabrique certaines des meilleures lumières intelligentes, a dévoilé une nouvelle gamme de produits Hue – y compris quatre nouvelles ampoules à filament qui peuvent changer leur température de couleur, des ampoules Hue plus lumineuses, un “tube lumineux” conçu pour s’asseoir au-dessus ou en dessous votre téléviseur, ainsi que de nouveaux luminaires de salle de bain et de plafond.

Le nouveau tube de lumière dégradé Philips Hue Play mélange plusieurs couleurs de lumière dans une seule lampe. Semblable à la bande lumineuse dégradée Hue Play lancée par Signify l’année dernière, le nouveau tube lumineux peut synchroniser les couleurs avec ce qu’il y a sur votre écran de télévision pour offrir une expérience de visionnement plus immersive.

La collection d’ampoules intelligentes de Signify comprend désormais des ampoules à filament dans une ambiance blanche, qui vous permettent d’utiliser n’importe quelle nuance de lumière blanche chaude à froide. Les ampoules intelligentes Philips Hue de forme emblématique, quant à elles, sont désormais disponibles en variantes de 1100 (équivalent 75W) et 1600 lumens (équivalent 100W).

Signify a également introduit des lampadaires et des lampes de table Phillips Hue dégradés Signe améliorés, qui seront disponibles dans des variantes en noir et blanc. La nouvelle bande lumineuse à dégradé d’ambiance Philips Hue offre la même lumière puissante que la bande lumineuse Philips Hue ordinaire, mais avec la possibilité supplémentaire de mélanger la lumière colorée.

Parallèlement aux nouveaux produits, Signify a annoncé l’intégration de Philips Hue + Spotify, promettant un “divertissement immersif unique”. Une fois que vous avez lié vos comptes Philips Hue et Spotify, l’application Philips Hue extraira les métadonnées de chaque chanson que vous lisez via Spotify et créera un script d’éclairage avancé pour permettre à vos lumières Hue de réagir à chaque rythme de la chanson. Vous pouvez même personnaliser l’expérience en ajustant la luminosité, l’intensité et la palette de couleurs des lumières à partir du nouvel onglet Sync de l’application Hue.

L’intégration Philips Hue + Spotify est désormais déployée dans le monde entier en tant que programme d’accès anticipé. Signify dit que la fonctionnalité sera une “partie permanente” de l’application Hue 4 après octobre.

Enfin, Signify a annoncé que le boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play recevra une nouvelle mise à jour logicielle cet automne qui lui permettra de prendre en charge les jeux 120 Hz à une résolution allant jusqu’à 1440p.

