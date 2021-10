Les lancements de nouveaux projets dans les 6 premières villes augmentent de 68 % au troisième trimestre 2021 : rapport

Même si les tendances de recherche pour le trimestre juillet-septembre 2021 indiquaient également une préférence saine pour les propriétés de luxe (Rs 1-3 crore), les conversions ne reflétaient pas la même chose.

Les principaux marchés immobiliers du pays – qui ont déraillé de la voie de la reprise au deuxième trimestre de 2021, durement touchés par la deuxième vague de Covid-19 – semblent se remettre sur les rails. Faisant écho au sentiment porteur sur le marché immobilier, le troisième trimestre 2021 a vu le nombre de lancements de nouveaux projets dans les six premières villes augmenter de 68% par rapport au trimestre précédent, selon l’aperçu résidentiel indien de Square Yards (juillet-septembre 2021).

Selon le rapport, poursuivant sa bonne progression par rapport aux trimestres précédents, MMR a contribué à plus d’un quart du total des nouveaux lancements au troisième trimestre 2021. Viennent ensuite Hyderabad, avec une part de 23%. En outre, le Maharashtra a continué de maintenir sa position en tant que l’un des marchés immobiliers les plus critiques, Pune et MMR contribuant collectivement à environ 47% de la nouvelle offre.

CITY WISE SPLIT POUR DE NOUVEAUX LANCEMENTS

Ressemblant aux tendances passées, une grande partie des lancements de nouveaux projets dans les principales villes était centrée sur des micro-marchés offrant une concoction de logements abordables et haut de gamme en plus d’être bien connectés aux parcs informatiques / technologiques.

Plusieurs projets qui devaient être lancés au dernier trimestre mais qui ont été retardés en raison du verrouillage, ont également été livrés au cours de la période juillet-septembre 2021, s’ajoutant à l’afflux de nouveaux stocks sur le marché. Les préférences résidentielles des demandeurs de propriété ont subi un changement progressif mais significatif depuis le début de la pandémie. La notion de propriété a gagné en importance même parmi les millennials. Cela a certainement contribué à la reprise de l’immobilier à travers le pays.

Les configurations plus importantes attirent désormais plus de recherches. Par rapport au deuxième trimestre 2021, les unités d’une superficie comprise entre 1 000 et 2 000 pieds carrés ont connu une augmentation de 7 % des recherches au cours du trimestre de juillet à septembre 2021, tandis que les unités plus petites de moins de 1 000 pieds carrés ont connu une baisse des recherches au cours de la même période. . Les recherches en ligne de maisons de plus de 2 000 pieds carrés ont également augmenté de 5 % au troisième trimestre de 2021 par rapport au trimestre précédent.

RÉPARTITION DES DIMENSIONS DE MAISONS PRÉFÉRÉES À L’ÉCHELLE DE LA VILLE (PI²)

Cependant, en ce qui concerne le budget, les tendances de recherche de Square Yards pour juillet-septembre 2021 ont indiqué que plus de la moitié des demandeurs de propriété recherchaient des segments de logements moyens et supérieurs dans les tranches budgétaires de Rs 30-60 lakh et Rs 60- 100 lakh. Corroborant les tendances de la recherche en ligne, l’offre sur le marché semblait en phase avec les aspirations des acheteurs. Conformément aux tendances de recherche, les catégories Rs 30-60 lakh et Rs 60-100 lakh représentaient près de 50% de l’inventaire.

RÉPARTITION DES VENTES PAR TAILLE DES BILLETS

Il est intéressant de noter que les maisons du segment intermédiaire (prix entre Rs 30 lakh et Rs 60 lakh) et les maisons du segment moyen supérieur (prix entre Rs 60 lakh et Rs 100 lakh) représentaient respectivement 36% et 21% du total des transactions de vente, contribuant à plus plus de la moitié des ventes totales enregistrées au troisième trimestre 2021. Près de 30% de traction a également été enregistrée pour le segment abordable (maisons à moins de Rs 30 lakh), un bond de 12% par rapport au trimestre précédent. De plus en plus d’acheteurs semblent considérer le segment des logements abordables et à revenu intermédiaire comme une avenue d’investissement plus fiable et plus sûre.

Même si les tendances de recherche pour le trimestre juillet-septembre 2021 indiquaient également une préférence saine pour les propriétés de luxe (Rs 1-3 crore), les conversions ne reflétaient pas la même chose.

Avec une augmentation trimestrielle de 65% du nombre de transactions, le sentiment croissant envers l’accession à la propriété était amplement visible dans les six premières villes. Étant donné que la culture du travail à domicile devrait se poursuivre, au moins partiellement, cette tendance continuera d’influencer le segment résidentiel.

