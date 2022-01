Les lancements de produits élégants du CES n’ont pas pu masquer les problèmes dans les coulisses

Le CES 2022 était à moitié virtuel, à moitié en personne et à 100% désordonné, avec bon nombre de ses annonces majeures provenant d’entreprises qui ont déjà fui Las Vegas en raison de problèmes de COVID. Avec certaines conférences technologiques comme le MWC qui se lancent dans des plans en personne tandis que d’autres comme l’E3 deviennent virtuellement uniquement à titre préventif, les entreprises technologiques et les journalistes doivent réinventer la façon dont les salons professionnels s’intègrent dans notre nouvelle normalité.

De nombreux sites technologiques et participants au CES ont émis l’hypothèse que le CES 2020 était l’un des événements super-diffuseurs originaux pour COVID-19, à l’époque où personne ne pouvait raisonnablement comprendre ce qui se passait. Cette année, le CES 2022 s’est déroulé au milieu de la variante Omicron déchaînée, toutes les personnes impliquées étant pleinement conscientes des risques.

« Le CES continuera et doit continuer. » Apparemment.

« Le CES continuera et doit continuer. » C’est ce qu’a déclaré Greg Shapiro, PDG de la Consumer Technology Association, dans un article d’opinion pour le Las Vegas Review Journal, malgré le retrait de la plupart des grandes entreprises technologiques et des organisations de journalisme en réponse à Omicron. Selon ses termes, l’annulation « ferait du tort à des milliers de petites entreprises … comptant sur le CES pour leurs activités », tandis que le risque de propagation du COVID-19 serait « minime ».

Au-delà de la noble vision de Shapiro du CES comme « représentant le meilleur de notre histoire américaine unique », l’argent a évidemment joué un rôle dans la décision. KTVU rapporte que le CES 2020 a rapporté environ 300 millions de dollars de revenus à Las Vegas, avec des visiteurs moyens dépensant près d’un mille selon le Review Journal. Mais grâce au CES 2021 uniquement virtuel, ces touristes technologiques dépensiers sont en grande partie restés à la maison.

Un autre jour au #CES pic.twitter.com/JLuN86eQwa – Heather Delaney (@DivertingLife) 4 janvier 2022

Pour Las Vegas et le CES, un CES 2022 annulé ou virtuel n’était pas une option. Même avec des estimations initiales de 2022 participants à seulement 50-75 000, l’organisation et la ville gagneront des dizaines de millions qu’elles auraient autrement perdus. Même si les participants boostés et masqués attrapent toujours la variante et la ramènent à travers le pays, le Nevada ne supportera pas le poids des frais médicaux. Pourquoi n’insisteraient-ils pas sur un événement en personne ?

Les vitrines technologiques ne sont plus pour nous

Source : Association des technologies de consommation

Plus important encore pour les fans de technologie, certaines petites entreprises ont réussi à devenir virales (désolé) avec leurs démonstrations de stand en personne, d’une manière qu’elles n’auraient jamais pu faire avec des communiqués de presse enterrés dans des boîtes de réception bondées.

Les gens ont accordé le plus d’attention au OnePlus 10 Pro, à la Playstation VR 2, aux pliables conceptuels de Samsung, au nouveau Chromebook Acer destiné à être parmi les meilleurs de l’année et aux annonces d’autres grandes marques.

Mais tout aussi souvent, nous avons vu des fils de discussion Twitter sur des liens ringards de Metaverse, des robots hyperréalistes et des technologies expérimentales prometteuses qui seront probablement prêtes pour le consommateur dans quelques années, comme les capteurs minces comme du papier de Somalytics pour le suivi des gestes 3D. Le CES en personne donne aux petites entreprises une chance de briller.

Ameca est un robot humanoïde au réalisme surnaturel #CES2022 pic.twitter.com/8hsIXxVAto – Rich DeMuro (@richontech) 6 janvier 2022

Les événements à distance nous privent de notre capacité à voir à travers les relations publiques et à tester correctement les produits.

Si nous avions pu nous rendre à Las Vegas comme prévu initialement, nous aurions pu tester les produits en personne au lieu de prendre les communiqués de presse pour argent comptant, et filmer certaines des démos les plus cool à vous montrer. Nous pourrions voir par nous-mêmes ce qui est médiatisé et ce qui mérite vraiment le battage médiatique, et recevoir des réponses plus organiques et pertinentes de la part des développeurs lors des démos que par courrier électronique.

Au lieu de cela, le seul produit technologique CES que nous avons pu mettre à l’épreuve était le Galaxy S21 FE, que Samsung nous aurait quand même envoyé pour examen.

Pourtant, une pratique limitée et contrôlée sur une salle d’exposition ne montrera probablement pas la vraie mesure d’un appareil, tout comme une démo E3 s’appuie sur des cinématiques et un gameplay préenregistré pour cacher le jank en dessous. Vraiment, le CES est là pour amener les journalistes et les passionnés à adhérer au potentiel de toutes les tendances les plus récentes proposées par les fournisseurs – c’est pourquoi nous avons vu tellement de sur le Metaverse cette année.

Il y a une raison pour laquelle le CES ne s’appelle plus « Consumer Electronics Show ». Nous apprécions le blitz marketing car il nous donne un aperçu des futurs potentiels. Mais de plus en plus, le CES consiste à vendre des preuves de concept plutôt que des produits que nous ne verrons jamais sur une étagère de magasin. Les vendeurs espèrent attirer suffisamment d’attention grâce à leur idée brevetée pour se faire racheter par une marque technologique bien connue ou attirer des capitaux d’amorçage, tandis que les plus grandes entreprises recherchent CES à la recherche d’innovations à l’extérieur.

Avec l’industrie technologique si fusionnée autour des plus grandes marques monopolistiques, des événements comme le CES sont devenus plus difficiles à apprécier pour les gens ordinaires. Toutes les annonces importantes ont probablement déjà été divulguées, tandis que les annonces plus petites pourraient ne jamais apparaître sur Amazon.

Les « temps sans précédent » persistent

Source : Association des technologies de consommation

Si la variante Omicron était apparue quelques mois plus tôt, les circonstances auraient pu obliger le CES à fermer que les organisateurs le veuillent ou non. Mais le sophisme des coûts irrécupérables et quelques collages métaphoriques des doigts dans les oreilles les ont aidés à continuer. Les autres événements technologiques de 2022 ne seront pas aussi chanceux tant que les conditions ne s’amélioreront pas… à nouveau.

Si c’est la nouvelle norme, les vitrines technologiques auront moins de publicité à offrir aux fournisseurs clients.

Je n’ai pas l’expertise scientifique pour prédire comment les flux et reflux de COVID-19 se dérouleront d’ici le CES 2023. Mais nous avons tous entendu les platitudes sur « vivre en des temps incertains » dans les publicités au cours des deux dernières années, et cette pandémie persiste obstinément. De nos jours, qu’une vitrine technologique se déroule ou non en personne est une question de timing fortuit et d’un désir collectif de vouloir que les choses reviennent à la normale.

Google, Apple, Samsung et d’autres marques populaires peuvent continuer à utiliser leurs propres diffusions en direct pour les lancements de produits, car ils savent que les gens se connecteront. Mais d’autres entreprises doivent mettre la santé de leurs employés en jeu pour faire bonne impression lors d’événements technologiques, avec une diminution revient parce que les journalistes, les détaillants ou les investisseurs en capital-risque auxquels ils font appel peuvent même ne pas se présenter. Dans ce scénario, pourquoi ne pas simplement publier un communiqué de presse et espérer le meilleur ?

J’ai évoqué l’E3 plusieurs fois parce que c’est un exemple d’un ancien poids lourd de son industrie respective qui a perdu beaucoup de son influence. Désormais, les grandes marques de jeux ont également trouvé plus de moyens de diffuser des informations importantes directement aux consommateurs, comme Nintendo Directs ; et les petits développeurs indépendants ont dû trouver d’autres moyens de commercialiser leurs jeux, comme envoyer des jeux à des YouTubers.

je suis ne pas dire que le CES, le MWC et les autres événements technologiques touchés par la pandémie sont morts ou mourants; à bien des égards, les personnes coincées à la maison dans des conditions déprimantes graviteront vers la « technologie du futur » parce que nous préférons vivre dans le futur plutôt que dans le présent. Et dans les coulisses, affirme Forbes, des événements comme le CES génèrent toujours des accords entre les fournisseurs et les détaillants pour des centaines de milliards de dollars par an – bien qu’il ne soit pas clair quelle part de cet argent va généralement aux gros frappeurs comme Samsung.

Mais je me demande si ces « temps sans précédent » amèneront une nouvelle normalité pour la technologie, où les petites entreprises utilisent également de nouveaux programmes de marketing direct aux consommateurs/investisseurs au lieu de s’appuyer sur des événements technologiques qui peuvent ou non faire sensation. .

