Les Lapins Crétins d’Ubisoft envahissent le château de Versailles dans une nouvelle application de réalité augmentée

Grâce à un nouveau partenariat avec le Château de Versailles, Ubisoft a annoncé un tout nouveau jeu de réalité augmentée Lapin pour mobile.

Appelé ‘Lapins Crétins @ Versailles‘, cette application gratuite permet aux visiteurs du palais de participer à dix mini-jeux en RA qui visent à offrir aux enfants “une expérience d’apprentissage amusante”. Ces jeux prennent la forme d’une chasse au trésor dans laquelle les Lapins Crétins ont envahi les jardins du palais – les joueurs doivent les débusquer pour tenter de traquer le mystérieux Lapin Crétin Louis XIV.

La technologie AR lancera chacun des dix mini-jeux lorsque vous arriverez dans la bonne zone, aidant les visiteurs à découvrir des sites tels que le bassin de Latone, le parterre de l’Orangerie et les bosquets autour des jardins à la française.

Le tout nous rappelle le guide du musée du Louvre de Nintendo pour 3DS, qui visait également à apprendre aux visiteurs une ou deux choses sur les pièces exposées, même s’il convient de noter que Lapins Crétins @ Versailles ne peut être joué qu’en visitant le palais. Il peut être téléchargé en ce moment sur iOS et Android.

Bien sûr, si vous n’avez pas la chance de visiter la capitale française et ses environs de si tôt, il y a toujours Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope à attendre. La prochaine aventure Lapin Crétin d’Ubisoft avec Mario et co. arrive sur Switch en 2022.