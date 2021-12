Les Lara Cardinals annoncent leur rotation de départ depuis leurs premiers matchs du Round Robin

L’équipe de cardinaux de Lara, a annoncé son rotation à partir de ouvreurs en charge de commander les lanceurs dans chacun des matchs correspondant à la première semaine du Round Robin de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

A travers leur compte Twitter, les « Red Birds », ont signalé qui seront les lanceurs chargés d’ouvrir chacun des matchs à jouer dans ces premiers matchs du Round Robin du bal créole et ensuite nous vous montrerons.

Williams Pérez vs Leones del Caracas – dimanche 26-12 Raúl Rivero vs Tigres de Aragua – lundi 27-12 Néstor Molina vs Leones del Caracas – mardi 28-12 Alfredo Simón vs Navegantes del Magallanes – jeudi 30-12

C’est ainsi que s’est constituée la rotation des #Cardenales pour le départ du #RoundRobinLVBP. ?? 🔴 26/12/: Williams Pérez Lions.

⚫️ 27/12 : Raúl Rivero Tigres.

⚫️ 28/12/: Néstor Molina Lions.

🔴 30/12 : Alfredo Simón Magellan. A la maison :

Visite : ⚫️ #SomosUno 🆑 pic.twitter.com/7pozQIpgWI – Lara Cardinals (@CardenalesDice) 26 décembre 2021

Le neuvième des Cardinals de Lara, était le deuxième classé pour le Round Robin et la seule équipe qui n’a pas été renforcée de lanceurs au repêchage, a rejoint le dominicain Alfredo Simón, qui fera partie de cette rotation crépusculaire avec le reste des bras. déjà connu en saison régulière.

Auteur : Luis Caceres

VOTEZ ICI