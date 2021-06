Les larmes de Blind de la peur d’Eriksen

in

14/06/21

Act à 12:22 CEST

Javier Giraldo – Amsterdam (Envoyé spécial)

Daley Blind a commencé pour les Pays-Bas contre l’Ukraine, mais a été remplacé à l’équateur de la deuxième partie. Il a quitté le terrain en larmes, résultat de la tension qu’il avait vécue après avoir assisté à la télévision à l’épisode dans lequel Eriksen a joué dans Danemark – Finlande.

Aveugle, qui était le partenaire d’Eriksen à Ajax, il a également souffert d’un problème cardiaque. Il y a 18 mois, un problème de muscle cardiaque a été découvert et un défibrillateur a été implanté.

“C’était très intense : c’étaient des images très reconnaissables pour moi. Je ne pouvais pas bien dormir, et il m’est venu à l’esprit de ne pas jouer contre l’Ukraine. Heureusement, Eriksen va bien et cela nous a donné la force de jouer», a commenté le Néerlandais après la victoire de son pays.

“L’affaire Eriksen m’a beaucoup choqué. Non seulement à cause du fait que Christian est un de mes amis, mais à cause de ce qui m’est arrivé.”

Blind a subi une panne de courant l’été dernier, alors qu’il jouait un match amical entre les Ajax et Hertha Berlin. Son défibrillateur a échoué et il s’est évanoui au milieu du match, bien qu’il ait pu récupérer sans séquelles.