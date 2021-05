Les larmes de crocodile: les crocodiles versent-ils vraiment des larmes? C’est ce que montre la recherche

Sur les sept crocodiles, il a été constaté que cinq d’entre eux développaient de l’humidité et des bulles dans leurs yeux en mangeant tandis que deux autres ne développaient pas d’humidité dans leurs yeux.

Verser des larmes de crocodile est souvent utilisé comme une raillerie pour quelqu’un que nous pensons être faux dans ses sentiments ou manifester une fausse douleur face à quelque chose de tragique. Où et depuis quand l’utilisation de larmes de crocodile s’est-elle glissée dans nos conversations quotidiennes? Selon un rapport d’Indian Express, l’utilisation de larmes de crocodile remonte au moins au 14ème siècle lorsque Sir John Mandeville dans son récit de voyage intitulé “ The Voyage and Travel of Sir John Mandeville ” a mentionné l’espèce pour ses fausses larmes. Détaillant son aventure dans l’une des forêts denses où il a rencontré des crocodiles, Sir Mandeville a écrit que l’espèce pleurait en dévorant les hommes qu’elle chassait. La mention faite par Sir Mandeville au début du 14e siècle est restée à jamais fidèle à l’espèce. Quelques auteurs avant Sir Mandeville avaient également mentionné la caractéristique particulière, mais depuis la mention de Sir Mandeville, la caractéristique particulière a été approuvée par de nombreux auteurs, parmi lesquels William Shakespeare.

Les crocodiles pleurent-ils vraiment en mangeant?

Les médecins et les universitaires à l’esprit scientifique tentent depuis longtemps de comprendre s’il existe une base scientifique à ce dicton particulier. Le médecin et naturaliste suisse Johann Jakob Scheuchzer au 18ème siècle a rejeté le vieil adage et a déclaré qu’il n’y avait pas de fondement scientifique solide à cette affirmation. Un autre scientifique George Johnson au 20e siècle a mené une expérience au cours de laquelle il a frotté de l’oignon et du sel sur les yeux du crocodile pour vérifier s’il pleurait ou non. Lorsque le crocodile ne pleurait pas, Johnson a déclaré que la notion de crocodile versant des larmes était un mythe.

Alors les crocodiles ne pleurent pas?

La recherche ne s’est pas terminée et il y a environ 15 ans en 2006, le neurologue D Malcolm Shaner et le zoologiste Kent A Vliet ont filmé un certain nombre de crocodiles pour avoir une preuve concluante du fait que l’espèce pleurait réellement. Les chercheurs ont également veillé à ce que tous les crocodiles soient nourris sur la terre ferme afin de ne pas confondre l’eau du lac avec des larmes. Sur les sept crocodiles, il a été constaté que cinq d’entre eux développaient de l’humidité et des bulles dans leurs yeux en mangeant tandis que deux autres ne développaient pas d’humidité dans leurs yeux.

La recherche concluante en 2006 a pour l’instant mis fin au débat et il a été prouvé que les crocodiles pleurent en effet pendant qu’ils mangent car il y a un mouvement agressif dans leurs mâchoires pendant qu’ils mâchent leur nourriture qui stimule leur glande lacrymale, ont estimé les chercheurs.

