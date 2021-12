Les larmes de joie de la famille afghane alors qu’ils entrent enfin dans une nouvelle maison

Burhan Vesal, sa femme Narcis et leur fils Sepehr s’habituent à leur nouvel environnement à Aberdeen après avoir été évacués d’Afghanistan (Photo : Burhan Vesal)

Un ancien interprète afghan et sa femme ont pleuré en emménageant dans leur nouvelle maison après qu’un étranger ému par leur histoire lui ait offert un appartement gratuitement.

Burhan et Narcis Vesal ont été évacués de Kaboul avec leur fils dans les derniers jours du pont aérien de masse, mais ont ensuite passé cinq mois à attendre dans des hôtels pour savoir s’ils obtiendraient un foyer permanent au Royaume-Uni.

La famille était coincée dans les limbes à Crawley avant que Helga Macfarlane n’entende parler de leur histoire et ne les contacte par e-mail, offrant l’appartement qu’elle possède à 600 miles de là à Aberdeen.

Helga a été touchée par leur sort car sa mère, Hélène, était une réfugiée silésienne pendant la Seconde Guerre mondiale qui était également interprète pour l’armée britannique avant d’être réfugiée au Royaume-Uni.

Burhan, 34 ans, a déclaré à Metro.co.uk que le ministère de l’Intérieur avait initialement refusé cette décision avant que les documents ne soient finalement signés dans la ville mardi.

Il a déclaré: «Nous avons quitté l’Afghanistan pour rejoindre notre nouvel appartement à Aberdeen. Il est difficile d’exprimer avec des mots ce que l’on ressent d’abandonner tous ses rêves en Afghanistan et de venir dans un nouveau pays pour recommencer sa vie.

« Mais heureusement, j’ai échappé à l’emprisonnement ou à la mort. Nous nous sentons tellement chanceux et réconfortés d’être ici. Cela a été un long voyage d’Afghanistan à Aberdeen, quand nous sommes entrés dans notre appartement, nous avions les larmes aux yeux.

La famille a emménagé la semaine dernière après des mois d’incertitude qui remontent à l’époque de Burhan en tant qu’interprète sur le champ de bataille en Afghanistan, où il a servi avec les forces britanniques, dont les Gurkhas.

Burhan et sa famille attendent avec impatience un nouveau départ dans le sanctuaire d’Aberdeen (Photo : Burhan Vesal)

Il craignait pour sa vie après l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 et s’était caché pendant quatre mois d’attente pour un vol d’évacuation au départ de l’aéroport de Kaboul, où des scènes chaotiques et des foules lui ont initialement barré le chemin.

La famille, ainsi que des milliers d’autres qui ont été transportées en lieu sûr par l’armée britannique, ont été hébergées dans un logement temporaire dans le centre de Londres, puis à l’hôtel Arora de Crawley.

Burhan, qui avait précédemment parlé à Metro.co.uk sous l’anonymat, a remercié du fond du cœur les troupes britanniques alors qu’elles atterrissaient à Heathrow.

Le trio a été déçu lorsqu’ils ont été apparemment informés par le ministère de l’Intérieur qu’ils étaient transférés dans une maison à Peterborough, pour se faire dire le jour où ils se sont rendus en ville qu’elle n’était pas disponible.

Le couple et leur fils de six ans, Sepehr, ont maintenant une longueur d’avance au Royaume-Uni avec le soutien du conseil municipal d’Aberdeen et des habitants accueillants, Burhan ayant donné l’approbation finale pour le déménagement dans un Jobcentre.

Le déménagement en Écosse intervient alors que des milliers de familles et d’individus afghans restent dans des «logements de transition» organisés par le ministère de l’Intérieur, des mois après l’évacuation rapide par les troupes britanniques.

« Nous avons enfin atteint la fin du voyage », a déclaré Burhan.

«C’est vraiment agréable parce qu’être dans l’hôtel de transition n’était pas bon.

Sepehr joue avec Lego alors qu’il s’installe dans son nouvel environnement dans un appartement à Aberdeen après cinq mois passés dans les hôtels (Photo: Burhan Vesal)



Narcis Vesal, photographiée avec Sepehr, est un médecin qualifié et cherche à apprendre l’anglais afin de pouvoir travailler au Royaume-Uni (Photo : Burhan Vesal)

«Il y avait des centaines de familles de partout avec de nombreuses cultures différentes, certaines étaient polies, d’autres impolies.

«Je n’étais pas inquiet pour moi mais pour mon fils. Maintenant, nous sommes les plus chanceux. Nous avons une nouvelle maison dans un nouveau quartier que nous aimons et nous continuons notre vie en toute sécurité.

Helga a voulu aider la famille à ouvrir un nouveau chapitre après les scènes difficiles et meurtrières sur le terrain en Afghanistan pendant et après le retrait de la coalition, qui a mis fin à deux décennies d’intervention.

Reconnaissant des parallèles avec l’histoire de sa mère, elle a ouvert sa maison et ne facture pas de loyer pendant que Burhan et sa femme se lèvent et établissent leur indépendance.

« Helga est un exemple pour le monde », a déclaré Burhan. «Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi gentil et libre qu’elle. Elle a montré qu’il y a des gens dans le monde qui croient en l’humanité.

« Elle nous a donné une épaule et nous a aidés à nous réinstaller pour commencer notre nouvelle vie. »

Burhan Vesal avec sa femme et son fils pendant leur séjour en Afghanistan avant que le pays ne tombe aux mains des talibans (Photo : Burhan Vesal/Metro.co.uk)



Burhan Vesal a servi avec les forces britanniques dans la province d’Helmand en tant qu’interprète (Photo : Burhan Vesal)

Burhan espère terminer une formation en sécurité afin de pouvoir travailler dans l’industrie tandis que Narcis, un médecin, envisage d’apprendre l’anglais afin qu’elle puisse continuer dans sa profession.

Leur voyage vers le nord a eu lieu quelques jours avant qu’un dénonciateur ne raconte des scènes chaotiques au Foreign, Commonwealth and Development Office au plus fort de l’effort de réinstallation.

Raphael Marshall, un jeune fonctionnaire, a déclaré à un comité des Communes que des milliers de courriels désespérés de personnes qui pensaient que leur vie était en danger sont restés sans réponse.

Le ministère a déclaré cette semaine à Metro.co.uk que le gouvernement britannique avait évacué plus de 15 000 personnes d’Afghanistan en quinze jours et continuait d’aider les autres à partir.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();