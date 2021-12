Les larmes de joie sont restées les émojis les plus utilisés en 2021

Tears of Joy a continué d’être l’un des emoji les plus populaires utilisés dans le monde en 2021, selon la liste du Consortium Unicode des meilleurs emoji utilisés tout au long de l’année.



L’emoji 😂 représente plus de cinq pour cent de toutes les utilisations d’emoji, et le seul autre emoji qui s’en rapproche est l’emoji du cœur (❤️).

Les autres meilleurs emoji en 2021 comprenaient le fait de rouler sur le sol, le visage riant, les pouces vers le haut, le visage qui pleure bruyamment, les mains jointes, le visage soufflant un baiser, le visage avec des cœurs, le visage avec des yeux de cœur et un visage souriant, ou en emoji : ❤️ 🤣 👍 😭 😘 🥰 😊.

Les emoji les plus populaires n’ont pas beaucoup changé au cours des deux dernières années, et en fait, le visage riant qui pleure et le cœur rouge étaient également les deux premiers emoji en 2019, qui était la dernière fois que le Consortium Unicode a partagé des données d’emoji. D’autres emoji sur la liste ont changé de position et il y en a quelques-uns qui sont nouveaux dans la liste des 10 premiers, comme le pouce levé et le visage avec des cœurs.

Le Consortium Unicode a également divisé les emoji par catégorie pour découvrir les smileys, les personnes emoji, les symboles, les vêtements, les animaux, les emoji de voyage, les objets et les emoji alimentaires les plus utilisés, avec des graphiques de la fréquence d’utilisation disponibles sur le site Web du Consortium Unicode.



Le popper de fête est l’emoji d’événement le plus populaire, par exemple, suivi du ballon et du cadeau. Le feu est l’emoji météo le plus populaire, sans surprise, et l’emoji végétal le plus populaire est la rose. Le papillon est l’emoji d’insecte le plus utilisé et le visage de lapin est l’emoji de mammifère le plus utilisé.

Parmi les emoji vestimentaires, la couronne est le plus populaire, et le gâteau d’anniversaire est de loin l’emoji sucré le plus populaire. La boisson chaude est l’émoji de boisson le plus populaire, et dans la catégorie des fruits, la fraise occupe la première place.

Vous trouverez plus d’informations sur les emoji les plus populaires en 2021 dans la répartition complète des emoji 2021 du Consortium Unicode.