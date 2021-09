Les larmes pour les peurs battent les chances et refleurissent

Comme la distance de Des larmes pour les peurs‘ Le deuxième album à grand succès Songs From The Big Chair est devenu de plus en plus grand, à la fois leurs fans et les observateurs de l’industrie se sont demandé s’ils l’avaient laissé trop longtemps.

Les rumeurs sur les dépenses de la nouvelle production, estimées à près d’un million de livres sterling, étaient accompagnées d’histoires de sessions abandonnées, d’incertitude créative et d’énormes retards. Au cours des derniers mois des années 1980, cela faisait plus de quatre ans depuis leur percée mondiale. Roland Orzabal et Curt Smith pourraient-ils encore livrer?

Premières sessions avec les producteurs très demandés Clive Langer et Alan Winstanley (Madness, Dexy’s Midnight Runners, Elvis Costello et al) ont été abandonnés. Il en a été de même pour les enregistrements ultérieurs avec Chris Hughes, avant que la positivité renouvelée du travail de TFF avec Dave Bascombe ne l’emporte. Les graines de l’amour a été publié le 25 septembre 1989 et, le 7 octobre, est allé directement au n ° 1 au Royaume-Uni.

Le succès était d’autant plus doux que, malgré tous les succès multi-platine de Big Chair, il n’a jamais atteint le sommet du classement britannique, passant au total trois semaines au n ° 2. The Seeds Of Love n’a pas profité de la longévité des charts de son prédécesseur, mais a tout de même navigué dans le Top 10 aux États-Unis et dans une grande partie de l’Europe.

Cette fois, le nouveau matériel avait été introduit par le premier single “Swing The Seeds Of Love”, une composition d’Orzabal-Smith avec une forte saveur psychédélique, Beatles-pop influencée. L’album offrait un large éventail de styles, y compris le délicat morceau d’ouverture « Woman In Chains », qui comprenait la batterie de Phil Collins et a présenté les talents vocaux exquis d’Oleta Adams. Il y avait d’autres singles dans “Advice For The Young At Heart” et “Famous Last Words”.

Le single d’ouverture et le morceau proche du titre étaient le seul du disque à porter un crédit de co-écriture pour Smith. Orzabal a écrit “Woman In Chains” et “Standing on the Corner of the Third World” seul, et a écrit les cinq chansons restantes avec Nicky Holland. Ce dernier auteur-compositeur-interprète a également travaillé avec Fun Boy Three, le cinéaste John Hughes et sur ses propres albums éponymes et Sense and Sensuality.

Comme Holland l’a révélé dans une interview de 2017 avec le magazine Songwriting, Tears For Fears avait admiré son travail bien avant qu’ils ne se réunissent enfin. « TFF m’a demandé de travailler avec eux pendant qu’ils faisaient Chansons de la grande chaise, mais j’ai refusé car j’étais en studio avec [Phonogram signings] L’évasion », a-t-elle déclaré. “Ce projet a fini par s’essouffler, et la prochaine fois qu’ils m’ont approché, ils m’ont envoyé ‘Tout le monde veut diriger le monde.’ J’ai été époustouflé et j’ai tout de suite accepté de les accompagner dans leur tournée mondiale, qui a duré presque une année.

“Au cours de cette tournée”, a poursuivi Holland, “Roland et moi avons commencé à écrire pendant les vérifications du son et avons continué à le faire à Londres, quand nous sommes rentrés chez nous. Cinq des six chansons que nous avons écrites se sont retrouvées sur leur album Seeds Of Love, et j’ai joué du piano et des claviers, chanté et arrangé les cordes sur ces chansons. Le sixième, « The Rhythm Of Life », a été enregistré par Oleta Adams, pour son premier album Circle Of One. » Parmi ces co-écrits pour The Seeds Of Love, “Swords and Knives” présentait le hautbois et le saxophone de Kate St. John, avec qui Holland avait déjà fait partie du trio The Ravishing Beauties, avec également Virginia Astley.

« Un album mature et musicalement sophistiqué »

Dans Rolling Stone, Michael Azerrad a salué l’album très retardé en observant : « Le groupe est de retour avec un album mature et musicalement sophistiqué qui ne manquera pas d’impressionner même le plus incertain des Thomas. Huit morceaux tentaculaires d’art rock Gabrielesque grand écran (c’est une moyenne de deux par an) sont mariés à une production méticuleuse; Curt Smith et Roland Orzabal de TFF sont clairement des perfectionnistes – le disque est fortement produit, mais pas au point que toute la vie en soit produite.

Greg Kot dans le Chicago Tribune s’est émerveillé : « Le résultat est étonnant : au lieu de sembler laborieux et resserré, Seeds of Love a un espace grand ouvert et émouvant qui contredit les lourdes dépenses de production.

À la sortie du disque, Curt Smith a résumé succinctement tous les retards et les tribulations qui ont marqué sa création en déclarant au magazine Q : « Bien que nous sachions ce que nous voulons, nous ne sommes malheureusement pas des génies. Mais ce que nous avons, c’est une certaine passion pour le résultat final, une passion pour bien faire les choses. »

