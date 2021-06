Les larmes pour les peurs règnent aux États-Unis

Pour quiconque se souvenait de l’invasion britannique des charts américains de 1964, les best-sellers Billboard de 21 ans plus tard auraient eu des échos distincts. Pour d’innombrables artistes britanniques, de Wham! à Phil Collins et Dire Détroit à Esprits simples, c’était vraiment une annus mirabilis. Puis il y avait Des larmes pour les peurs.

Le duo de Roland Orzabal et Curt Smith a joué un rôle important dans cette deuxième invasion britannique. Lorsque TFF est entré dans le Hot 100 en mars de la même année avec “Tout le monde veut diriger le monde,” tout leur succès initial au Royaume-Uni à ce moment-là n’avait donné qu’une seule apparition dans les charts américains, et cela à un sommet n ° 73, avec “Change” en 1983. L’album The Hurting a atteint exactement la même position.

Maintenant, les choses allaient être différentes. Alimenté par la montée parallèle de l’album parent Songs From The Big Chair, “Everybody Wants To Rule The World” a rapidement progressé dans la liste des singles américains, même après avoir culminé au n ° 2 en Grande-Bretagne en avril. Écrit par Orzabal avec Ian Stanley et le producteur Chris Hughes, la saveur optimiste de la chanson a captivé l’imagination des programmeurs et des fans de radio et de MTV américains.

Les actes britanniques dominent

Le 8 juin 1985, le single Tears For Fears a succédé à “Everything She Wants” de Wham! pour commencer un règne de deux semaines sur le Hot 100. Le single de Wham! avait lui-même remplacé “Ne vous (oubliez pas) de Simple Minds” au sommet, alors que les actes britanniques ont régné pendant cinq semaines. À peine cinq semaines plus tard, Songs From The Big Chair était en tête du classement des albums, pour la première de cinq semaines non consécutives.

Alors même que « Everybody Wants To Rule The World » régnait sur l’Amérique, le prochain single de TFF descendait la piste à toute vitesse. “Shout” est entré dans le Hot 100 le 15 juin et, début août, a donné au duo un autre numéro 1. Cela faisait partie de l’été au cours duquel l’Amérique ne pouvait tout simplement pas avoir assez de pop et de rock britanniques.

Achetez ou diffusez « Everybody Wants To Rule The World » sur Songs From The Big Chair.

Écoutez le meilleur de Tears For Fears sur Apple Music et Spotify.