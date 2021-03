Les Lathums annoncent des dates de tournée reprogrammées pour 2021

Après avoir reporté leur tournée de printemps, au milieu de la pandémie, les rockers britanniques en hausse, The Lathums, ont annoncé un report des dates au Royaume-Uni – dont beaucoup incluent des sites améliorés, en raison de la demande populaire. La course de 20 dates débutera le 30 septembre à l’O2 Institute de Birmingham et se terminera le 7 décembre par un spectacle à guichets fermés au Liquid Room d’Édimbourg.

Au total, huit spectacles ont été améliorés lors de la tournée, dont une vedette au O2 Forum de Londres et un concert dans la ville natale à l’O2 Victoria Warehouse de Manchester. Plusieurs spectacles étaient déjà complets, y compris ceux de Cardiff, Oxford et Hull. Bien que les billets originaux restent valables, les fans peuvent acheter des billets ici pour les dates nouvellement ajoutées commençant ce mercredi à 10h00 GMT.

Les Lathums sont entrés dans la nouvelle année prêts pour le succès. Nommé sur la liste longue de la BBC Sound of 2021, le jeune quatuor a partagé la vedette avec des artistes comme Bree Runway, Greentea Peng et la gagnante Pa Salieu. Le groupe figurait également sur la liste des 100 stars émergentes du NME en 2021.

L’été dernier, le groupe (qui comprend le chanteur et guitariste rythmique Alex Moore, le bassiste Johnny Cunliffe, le batteur Ryan Durrans et le multi-instrumentiste Scott Concepcion) a sorti son premier album physique, The Memories We Make, suivi de leur Des fantômes EP à l’automne.

Pour l’avenir, les Lathums se préparent à sortir leur premier album, qui doit sortir plus tard cette année via Island. La signature, a déclaré Durrans au NME, «nous a donné l’opportunité de faire tout ce que nous avions dans la tête pendant le peu de temps que nous avons passé dans un groupe. Toutes les idées que nous avons eues, cette année nous ont enfin permis de le faire – en particulier l’album. »

Écoutez l’EP de Ghosts ici et faites défiler vers le bas pour voir les dates de tournée 2021 reportées du groupe.

Dates de la tournée des Lathums UK:

30 septembre – Birmingham – O2 Institute

2 octobre – Nottingham – Rock City

4 octobre – Cambridge – Junction

5 octobre – Brighton – Concorde

7 octobre – Londres – O2 Forum Kentish Town

8 octobre – Southampton – Le 1865

9 octobre – Bristol – SWX

11 octobre – Sheffield – O2 Academy

12 octobre – Leeds – O2 Academy

14 octobre – Glasgow – Barrowland Ballroom

16 octobre – Manchester – O2 Victoria Warehouse

12 novembre – Hull – Social – COMPLET

14 novembre – Leicester, O2 Academy 2 – COMPLET

15 novembre – Stoke – Sugarmill – COMPLET

16 novembre – Cardiff – Globe COMPLET

17 novembre – Oxford – O2 Academy 2 – COMPLET

3 décembre – Dunfermline – PJ Molloys

4 décembre – Dundee – Fat Sam’s

6 décembre – Aberdeen – The Lemon Tree – COMPLET

7 décembre – Édimbourg – The Liquid Room – COMPLET