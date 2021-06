Les Lathums sortent le single “How Beautiful Life Can Be”, annonce une tournée

Les Lathums sont de retour avec leur dernier single, “How Beautiful Life Can Be”, maintenant disponible via Island Records. Le single est accompagné d’une version Live From Parr Street spécialement enregistrée du single, interprétée en une seule prise.

En ce qui concerne la piste, le leader Alex Moore a déclaré : « Nos moments les plus tristes et les plus solitaires peuvent mener à nos moments les plus heureux et les plus satisfaits, car nous avons ressenti ce que c’est d’être là-bas en regardant vers le haut. J’ai l’impression que le moment est venu d’apprécier toutes les choses, grandes et petites, qui nous ont le plus manqué.

En attendant le nouveau single, Les Lathums ont reprogrammé, élargi et amélioré la tournée britannique pour l’automne et l’hiver 2021.

Un retour à guichets fermés dans le Nord-Ouest les attend à l’O2 Victoria Warehouse de Manchester, avec des billets limités restants pour des spectacles emblématiques au Glasgow Barrowland Ballroom et au O2 Forum Kentish Town de Londres.

Les billets pour la tournée élargie peuvent être achetés ici.

Les dates de la tournée de Lathums :

sam. 24 juil. Sheffield, Tramlines

ven. 30 juil. Pikehall, Y Not Festival

Sam 28 août Portsmouth, Victorious Festival

dim 5 sept. Warrington, Weekender de quartier

ven. 10 sept. Glasgow, TRNSMT 2021

Dim 26 sept. Manchester, Castlefield Bowl – avec Snow Patrol

mer. 29 sept. Newcastle, O2 Academy*

jeu. 30 sept. Birmingham, O2 Institute*

sam. 2 oct. Nottingham, Rock City*

sam 3 oct Liverpool, Sound City

lun. 4 oct. Cambridge, Junction

mar. 5 oct. Brighton, Concorde

jeu. 7 oct. Londres, O2 Forum Kentish Town*

ven. 8 oct. Southampton, le 1865

sam 9 oct Bristol, SWX

Lun 11 oct Sheffield, O2 Academy*

mar. 12 oct. Leeds, O2 Academy*

jeu. 14 oct. Glasgow, Barrowland Ballroom*

sam. 16 oct. Manchester, O2 Victoria Warehouse* COMPLET

Ven 12 Nov Hull, Social – COMPLET^

Dimanche 14 novembre Leicester, O2 Academy 2 – COMPLET^

Lun 15 nov Stoke, Sugarmill – COMPLET^

Mar 16 Nov Cardiff, Globe COMPLET^

Mer 17 nov. Oxford O2 Academy 2 – COMPLET^

Ven 3 Déc Dunfermline, PJ Molloys – COMPLET^

Sam 4 déc Dundee, Fat Sam’s^

Lun 6 Déc Aberdeen, The Lemon Tree – COMPLET^

Mar 7 Déc Edimbourg, The Liquid Room – COMPLET^

*Dates mises à jour et reprogrammées

^ Dates reportées