Les Latin Billboard Awards 2021 sont en septembre : Date

. Les Latin Billboard Awards 2021 auront lieu le 23 septembre en Floride.

Telemundo et Billboard ont récemment annoncé la date et le lieu de l’édition 2021 des Latin Billboard Awards, le prix le plus ancien et le plus prestigieux de l’industrie de la musique latine.

L’événement aura lieu le 23 septembre depuis le Watsco Center en Floride et sera diffusé entièrement en direct sur Telemundo à partir de 20h00 HE.

L’émission télévisée distinguée présentera des performances en direct des meilleurs artistes latinos d’aujourd’hui pour célébrer le meilleur de la musique latine.

Les Billboard Latin Music Awards sont les seuls à honorer les albums, les chansons et les interprètes les plus populaires de la musique latine, sur la base des résultats des ventes réelles, du streaming, des émissions de radio et des réseaux sociaux qui fournissent des informations aux palmarès hebdomadaires Billboard. une période d’un an.

Les prix coïncideront avec la Semaine de la musique latine de Billboard, qui revient à Miami du 20 au 25 septembre 2021, célébrant la musique latine, la culture et le divertissement tout au long de la semaine avec des performances exclusives, des conversations uniques, des ateliers, des présentations, des événements, des expériences sur le terrain pour le consommateur.

Telemundo et Billboard n’ont pas révélé les noms des stars qui feront partie de la cérémonie des Latin Billboard Awards 2021, mais ce devrait être un spectacle plein de moments mémorables pour le public hispanophone.

En guise de spectacle de prélude, les Latin Billboard Awards 2021 proposeront une retransmission entièrement en direct du tapis rouge où défileront les célébrités les plus importantes de l’industrie de la musique latine.

Les Billboard Latin Music Awards seront diffusés en direct sur Telemundo. Le prix sera également diffusé simultanément sur la chaîne câblée de divertissement hispanique Universo et dans toute l’Amérique latine et les Caraïbes sur Telemundo Internacional.

Qui étaient les présentateurs des Latin Billboard Awards 2020 ?

L’édition 2020 des Latin Billboard Awards a été présentée par l’actrice vénézuélienne Gaby Espino du BB&T Center de Sunrise, en Floride.

Aymee Nuviola, Christian Chávez, Frederik Oldenburg, Ivy Queen, Jacky Bracamontes, Jeimy Osorio, Luis Ernesto Franco, Natalia Jimenez, Osvaldo Benavides, Pedro Capó, Samadhi Zendejas, Silvia Navarro et Sofía Castro étaient quelques-unes des personnalités invitées à la Remise des prix Telemundo.

Les chanteurs Bad Bunny et Ozuna ont été les artistes les plus nominés aux Latin Billboard Awards 2020 avec un total de 14 nominations chacun.

Ce que vous devez savoir sur les Latin Billboard Awards 2021

DATE DE TRANSMISSION : Jeudi 23 septembre 2021

HEURE DE DIFFUSION DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX : 20h00, heure de l’Est.

TAPIS ROUGE: Telemundo et Billboard ont annoncé que les Latin Billboard Awards 2021 auront un tout nouveau tapis rouge avec la présence des célébrités les plus importantes du moment.

HEURE DE TRANSMISSION TAPIS ROUGE: 19h00, heure de l’Est.

O L’ÉVÉNEMENT AURA LIEU : Centre Watsco à Coral Gables, en Floride.

CANAL DE TRANSMISSION : L’événement est diffusé sur le réseau Telemundo. Vérifiez auprès de votre fournisseur de télévision local (FIOS, Optimum ou Time Warner) pour savoir quelle chaîne est Telemundo dans votre région.