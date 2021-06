Les Latin Grammys récompensent la salsa : Gilberto Santa Rosa recevra le Musical Excellence Award – El Sol de México

Le salsero portoricain Gilberto Santa Rosa s’est déclaré ce jeudi “extrêmement reconnaissant” pour la reconnaissance de sa carrière, qui lui sera décernée par la Latin Recording Academy avec le Latin Grammy Award for Musical Excellence.

Avec lui, l’Espagnol Joaquín Sabina, l’Argentin Fito Páez, le Brésilien Martinho da Vila, le Mexicain Emmanuel, les Américains Sheila E. & Pete Escovedo et la Dominicaine Milly Quezada.

« Extrêmement reconnaissant pour cette importante reconnaissance que me fait la Latin Recording Academy. Le prix d’excellence musicale est un grand honneur qui m’est accordé et cela m’honore encore plus de voir mon nom à côté de ces légendes de notre musique latino-américaine qui tant ils ont brillé et continuent de briller », a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Je suis très excité par la distinction et fier de la carrière que j’ai pu développer au cours de ces années. Félicitations à mes collègues et vive la musique!”, A partagé Gilberto Santa Rosa.

L’institution a détaillé ce jeudi, dans un autre communiqué, que les lauréats recevront leurs récompenses lors d’une cérémonie privée qui aura lieu le 17 novembre à Las Vegas, la veille de la 22e édition du Latin Grammy dans la ville du jeu. . . .

“C’est un grand honneur de reconnaître ce groupe remarquable d’artistes légendaires, mais très actifs, avec le Prix d’excellence musicale”, a déclaré le président et chef de la direction de la Latin Academy, Gabriel Abaroa Jr.

Le directeur du Latin Grammy a ajouté que les “réalisations exceptionnelles” des lauréats “ont créé un héritage dans le monde de la musique latine qui transcende les générations”.

Cette distinction est attribuée aux « personnes qui ont apporté des contributions importantes à la musique latine au cours de leur carrière, mais pas nécessairement sous forme de performances ».

Demain, Santa Rosa sera la vedette du premier grand concert avec un public et dans un lieu fermé à Porto Rico au milieu de la pandémie de Covid-19.

Le concert s’intitule “Camínalo Pal’Choli” et aura lieu au Coliseo de Puerto Rico José M Agrelot à San Juan.