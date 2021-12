Les lauréats du prix Nobel demandent une réduction des dépenses militaires dans le monde – « Un gaspillage colossal de ressources » | Monde | Des nouvelles

Le groupe a suggéré que l’argent économisé soit plutôt investi dans un fonds des Nations Unies pour lutter contre les pandémies, la crise climatique et l’extrême pauvreté. Dirigé par le physicien italien Carlo Rovelli, le groupe est composé de scientifiques et de mathématiciens, dont Sir Roger Penrose, et est arrivé à un moment où les budgets d’armement ont augmenté en raison de la montée des tensions mondiales.

Les signataires ont exprimé leur soutien à la nouvelle campagne Peace Dividend.

Ils ont déclaré : « Des gouvernements individuels subissent des pressions pour augmenter les dépenses militaires parce que d’autres le font.

« Le mécanisme de rétroaction soutient une course aux armements en spirale – un gaspillage colossal de ressources qui pourrait être utilisé beaucoup plus judicieusement. »

Selon le groupe de haut niveau, l’objectif est de créer une « proposition simple et concrète pour l’humanité », bien qu’il n’y ait aucune perspective réaliste que des réductions des dépenses militaires soient adoptées par les gouvernements grands ou moyens, ou que les sommes économisées soient remis à l’ONU et à ses agences.

Les données rassemblées par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm suggèrent que les dépenses militaires totales se sont élevées à 1 981 milliards de dollars (1 496 milliards de livres sterling) l’année dernière, soit une augmentation de 2,6 %.

Les cinq plus gros dépensiers étaient les États-Unis (778 milliards de dollars), la Chine (252 milliards de dollars), l’Inde (72,9 milliards de dollars), la Russie (61,7 milliards de dollars) et le Royaume-Uni (59,2 milliards de dollars) – qui ont tous augmenté leur budget en 2020.

Les tensions croissantes entre la Russie et l’Occident au sujet de l’Ukraine et entre la Chine, les États-Unis et leurs alliés du Pacifique au sujet du différend Taiwan ont contribué à la hausse des dépenses.

Les signataires de la lettre ont averti que les courses aux armements peuvent conduire à des « conflits meurtriers et destructeurs ».

LIRE LA SUITE : La Russie menace de bombarder l’Europe alors que les tensions s’intensifient considérablement

Ils ont dit : « Nous avons une proposition simple pour l’humanité : les gouvernements de tous les États membres de l’ONU négocient une réduction conjointe de leurs dépenses militaires de 2 % chaque année pendant cinq ans.

Parmi les autres partisans de la lettre figurent le chef spirituel tibétain le Dalaï Lama, ancien lauréat du prix Nobel de la paix, ainsi que le biologiste et professeur de l’Université de Cambridge Sir Venki Ramakrishnan et la biologiste moléculaire américaine Carol Greider.

Ils appellent les dirigeants politiques du monde à permettre que « la moitié des ressources libérées par cet accord » soit allouée à « un fonds mondial, sous la supervision de l’ONU, pour faire face aux graves problèmes communs de l’humanité : pandémies, changement climatique et extrême pauvreté ».

