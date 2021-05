Les lauréats du SPIA 2021 ont chanté lors d’une cérémonie de gala à l’hôtel W de Palm Jumeirah

Les Sports Industry Awards sont revenus en force alors que 200 invités se sont rassemblés dans la salle de bal du W Hotel pour la cérémonie de gala.

Tout en respectant des règles strictes de distanciation sociale, les invités ont été accueillis par un message vidéo et un discours d’ouverture de Bassam Nawfal, directeur général des hôtes Sport360X.

L’événement, qui a vu TikTok comme partenaire principal, a reconnu les réalisations d’individus, d’organisations, d’installations et de campagnes qui ont contribué au développement du sport dans la région. Les gagnants ont été sélectionnés par un panel de juges indépendants, composé d’experts de l’industrie choisis pour leurs compétences et leur expérience au sein de l’industrie sportive du Moyen-Orient, ainsi que certaines catégories votées publiquement par les fans.

Des représentants de TikTok ont ​​remis une distinction spéciale à la star des médias sociaux Walid Yari pour le TikTok Sports Creator Award. La nuit a également vu un certain nombre d’influenceurs et de personnalités des médias présents ainsi que ceux nominés pour des prix. C’était la première fois en huit ans d’histoire de la SPIA qu’un partenaire titre honorait un invité avec ce prix individuel spécial. TikTok a été impliqué dans un certain nombre de collaborations sportives au cours des douze derniers mois et a poursuivi son soutien à la communauté sportive du Moyen-Orient en s’associant à la SPIA pour la cérémonie de cette année.

En tant que plate-forme, TikTok a connu une croissance exponentielle au Moyen-Orient et sa présence s’est fait sentir lors de la cérémonie de gala avec l’inclusion d’un mur de photos de marque, de bannières suspendues géantes, d’annonces vidéo et de remises de prix faites par des représentants de TikTok.

La cérémonie de gala, qui s’est tenue au W ​​Hotel, Palm Jumeirah, a vu des victoires notables pour Top Golf dans la meilleure campagne de marketing sportif intégré de l’année, la médaille d’or dans la catégorie Meilleure expérience en direct lors d’un événement sportif professionnel a été décernée au Grand Prix de F1 d’Abu Dhabi. avec le championnat du monde de tennis de Mubadala remportant le prix d’argent.

Le club de football Al Jazira et TikTok ont ​​remporté le prix de la meilleure collaboration de parrainage de l’année. Ultimate Athletics a remporté le premier gong dans la catégorie Meilleure Académie des jeunes sportifs ou Organisation de l’année.

Avec TikTok, SPIA 2021 était soutenu par YouGov Sport, une société mondiale de recherche sur le sport, le parrainage et le divertissement, travaillant avec les principales parties prenantes du sport pour débloquer des informations significatives et exploitables, Global Traveler USA en tant que partenaire média officiel et fournisseur d’expérience d’achat premium, Ninjoo .

Gagnants SPIA 2021

Meilleure marque de sport, vente au détail ou activation de produit de l’année

Or : Ventum Racing Moyen-Orient

Argent : Enduro Supply – On Running Middle East

Meilleur fournisseur d’événements sportifs de l’année

Or : Nielsen Sports Moyen-Orient

Argent : 7Production

Chef d’entreprise sportif de l’année

Or : Château de Fleur

Argent: Mehran Rowshan

Bronze : Michelle Kuehn

Meilleure campagne e-sport de l’année

Or: Passez au jeu – Fédération saoudienne des sports pour tous / SAFEIS / Vanguard

Argent : Intel Arabian Cup – Riot Games

Meilleure installation de sports récréatifs de l’année

Or : Bounce Sports Club

Argent: Basketball Hub Dubai

Meilleur événement sportif de l’année

Or : Daman World Triathlon Abu Dhabi

Argent: Championnat du monde de tennis de Mubadala

Meilleure campagne de marketing sportif intégré de l’année

Or: Topgolf Dubaï – Dubaï Golf

Argent: Carte de crédit Platine du FC Barcelone – RAKBANK

Bronze : Ladies First – Golf Saudi/Performance54

Meilleur lieu de F&B sportif de l’année

Or : Le restaurant des marins

Argent : McGettigan’s

Meilleure initiative RSE sportive de l’année

Or : Ladies First Club – Golf Saudi/Performance54

Argent : Embrace Beirut 5 KM Charity Race – Beirut Marathon Association

Bronze : Offrir des soins de santé de première ligne – Skechers

Meilleure expérience en direct lors d’un événement sportif professionnel

Médaille d’or: Grand Prix de F1 d’Abu Dhabi

Argent: Championnat du monde de tennis de Mubadala

Meilleure marque de sport de l’année

Nouvel équilibre

Reebok

Meilleure collaboration de parrainage de l’année

Or : Al Jazira Football Club/TikTok

Argent : Groupe Al Masaood/Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’Abou Dhabi

Bronze : New Balance/Ultimate Athletics

Meilleure académie ou organisation sportive de la jeunesse de l’année

Or : Ultimate Athlétisme

Argent : Zayed Sports City Academy

Bronze: Académie LaLiga

Meilleur projet de développement des jeunes de l’année

Tennis de Mubadala dans les écoles – Zayed Sports City

ADNOC Yas dans les écoles – Circuit Yas Marina

Meilleur organisateur d’événements sportifs de l’année

Événements High 5

Twedex

Meilleur tournoi E-Sports de l’année

eUAEPL – Zawaya Gaming

Intel Arabian Cup Saison 1: League of Legends – Riot Games

Personnalité des médias sportifs de l’année

Mohammed Awaad

Charbel Krayem

Nathalie Mamo

Le prix TikTok du créateur de sport

Walid Yari

En savoir plus sur l’application Sport360