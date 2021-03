Les leaders de la Premier League confirment le record du buteur et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps quittera cet été

Sergio Aguero quittera Manchester City cet été, a confirmé le club.

L’Argentin, 32 ans, est en rupture de contrat en fin de saison et ne se verra pas proposer de nouveau.

Aguero a été une superstar pour Man City

Aguero a rejoint City en provenance de l’Atletico Madrid en 2011 et s’est imposé comme l’un des plus grands buteurs que le jeu anglais ait jamais vu.

Il a amassé 257 buts en 384 apparitions et est le joueur étranger le plus marqué de l’histoire de la Premier League (181).

Aguero restera à jamais dans les mémoires pour le spectaculaire vainqueur du dernier souffle contre QPR en 2012, qui a remporté le tout premier titre de Premier League du club.

Il a remporté le titre quatre fois au total et a également remporté une FA Cup et cinq Coupes de la Ligue.

Il pourrait encore tirer sa révérence avec quatre autres trophées, avec City quatre victoires loin du titre et en finale de la Coupe de la Ligue, ainsi que les dernières étapes de la FA Cup et de la Ligue des champions.

City a révélé qu’une statue d’Aguero a été commandée pour se tenir aux côtés de ceux qui travaillent actuellement pour honorer ses anciens coéquipiers David Silva et Vincent Kompany.

Aguero était l’homme qui a de nouveau fait des champions de la ville

Le président de la ville, Khaldoon Al Mubarak, a déclaré: «La contribution de Sergio à Manchester City au cours des 10 dernières années ne peut être surestimée. Sa légende restera gravée de manière indélébile dans la mémoire de tous ceux qui aiment le Club et peut-être même de ceux qui aiment simplement le football.

«Ce n’est pas encore le moment des mots d’adieu et des discours d’adieu. Il reste encore beaucoup à faire dans le reste du temps que nous avons avec Sergio, et nous attendons avec impatience sa contribution aux défis qui nous attendent.

«En attendant, j’ai le grand plaisir de vous annoncer que nous allons charger un artiste de créer une statue de Sergio à vivre au stade Etihad aux côtés de celles en construction pour Vincent et David. Et nous attendons avec impatience l’occasion de dire adieu à Sergio à la fin de la saison.

La carrière de Sergio Aguero à City en chiffres

257 – Buts pour Manchester City (record du club).

181 – Buts en Premier League (quatrième de tous les temps derrière Alan Shearer 260, Wayne Rooney 208 et Andy Cole 187)

10 – Trophées remportés avec City (Premier League 4, FA Cup 1, League Cup 5).

384 – Apparitions pour City.

16 – Hat-tricks pour City.

93,20 – Temps de son but le plus célèbre de City (leur vainqueur du temps additionnel contre QPR pour décrocher le titre de Premier League lors de la dernière journée de la saison 2011-12).

Aguero, qui a souffert de blessures cette saison et n’a marqué qu’un seul but en championnat l’année dernière, a déclaré: «Lorsqu’un cycle se termine, de nombreuses sensations surviennent.

«Un immense sentiment de satisfaction et de fierté demeure en moi pour avoir joué avec Manchester City pendant 10 saisons – inhabituel pour un joueur professionnel de nos jours.

« Dix saisons avec des réalisations majeures, au cours desquelles j’ai pu devenir le meilleur buteur historique et tisser un lien indestructible avec tous ceux qui aiment ce club – des gens qui resteront toujours dans mon cœur. »

Aguero a ajouté: «Je devais rejoindre pendant l’ère de la reconstruction de 2011, et avec les conseils des propriétaires et la contribution de nombreux acteurs, nous avons gagné une place parmi les plus grandes du monde.

«La tâche de maintenir cette position privilégiée bien méritée incombera aux autres.

«Quant à moi, je continuerai de faire de mon mieux pour le reste de la saison pour gagner plus de titres et apporter plus de joie aux fans.

«Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis commencera et je suis tout à fait prêt à y faire face avec la même passion et le même professionnalisme que j’ai toujours voués à continuer à concourir au plus haut niveau.»