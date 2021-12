Les leaders de l’échappée 2022 seront vite rattrapés

Si des équipes établissent un solide avantage au début de 2022, le président de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré que cela ne durerait pas longtemps.

Des voitures largement révisées arriveront à partir de la saison prochaine, la Formule 1 apportant de nouvelles réglementations conçues pour réduire les écarts entre les équipes, permettre aux voitures de suivre de plus près et donc favoriser les dépassements.

Bien sûr, le danger avec les grands changements de règles est qu’une ou plusieurs équipes interprètent les règles beaucoup mieux que d’autres, étendant l’écart entre les premiers et les derniers.

Mais, si c’est ce qui se produit, alors Domenicali est sûr que les autres équipes rattraperont rapidement leur retard, avec des gains qui devraient être importants en début de saison.

« Il est clair que dans le contexte d’une saison qui commence avec un nouveau règlement et un plafond budgétaire, des différences entre les voitures pourraient apparaître plus importantes que ce à quoi les gens pourraient s’attendre », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Mais je suis également sûr que les limitations liées à la nouvelle réglementation feront que s’il y a ces différences, l’écart sera comblé plus rapidement. »

Et lorsque le peloton est bien regroupé, Domenicali dit que les objectifs de la Formule 1 avec les nouvelles voitures peuvent alors être réalisés, car l’accent est mis sur le pilote qui fait la différence.

« Nous sommes confrontés à une saison en 2022 où il y a tellement de nouveaux éléments qui peuvent être caractérisés dans un sens positif ou négatif », a expliqué Domenicali.

« Les voitures à effet de sol ont été conçues pour mettre en valeur les compétences des pilotes. Ce sont des machines qu’il faut conduire, sans le sillage [dirty air] effet qui détériore les pneus. Le but est d’avoir des duels entre plusieurs pilotes, sans avoir les limites liées à la voiture.

L’une des équipes avec les plus fortes ambitions de succès en 2022 est Ferrari, qui voit les changements réglementaires comme une excellente occasion de reprendre la bataille à l’avant, après s’être glissé au milieu de terrain au cours des deux dernières saisons.

2020 a été une mauvaise saison pour la Scuderia alors qu’ils se sont effondrés en P6 du championnat des constructeurs, mais 2021 a été une nette amélioration alors qu’ils sont revenus en P3, ce qui en fait « le meilleur des autres » derrière Mercedes et Red Bull.

Mais le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que leur développement en début de saison décidera de leur niveau de succès, plutôt que du package qu’ils ont mis sur la piste dès le départ.

« Ici, ce que je pense sera important car Ferrari est capable de comprendre les faiblesses et de les corriger très rapidement. C’est donc la réaction de l’équipe qui sera déterminante.

« Nous ne pouvons pas être sûrs d’avoir une voiture compétitive dès le départ, car on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on a un si grand changement de règle. Mais il s’agit d’être capable d’y remédier au plus vite.