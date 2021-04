Les leaders religieux appellent au boycott de Home Depot ⋆ .

Les électeurs font la queue pour voter dans un bureau de vote du comté de Cobb à Marietta, en Géorgie, le 13 octobre 2020 (Crédit: Elijah Nouvelage / .)

Un groupe de chefs religieux noirs représentant plus de 1 000 églises en Géorgie appellera au boycott de Home Depot en raison du silence de la quincaillerie sur la nouvelle loi électorale de l’État.

«Nous ne pensons pas que ce soit simplement une question politique», a déclaré l’évêque Reginald T. Jackson, qui dirige l’effort, au New York Times. «C’est une question qui concerne la garantie de l’avenir de cette démocratie, et le plus grand droit dans cette démocratie est le droit de vote.»

Jackson, qui supervise les 534 églises épiscopales méthodistes africaines en Géorgie, a déclaré que Home Depot “a fait preuve d’une indifférence, d’un manque de réponse à l’appel, non seulement de la part du clergé, mais d’un appel d’autres groupes à s’exprimer en opposition à cette législation.”

Alors que les démocrates ont critiqué la nouvelle loi, affirmant qu’elle rend plus difficile pour les individus, en particulier les électeurs noirs, d’exercer leur droit de vote constitutionnel, certains opposants, dont Stacey Abrams, ont supplié les gens de ne pas boycotter l’État en réponse.

«Les électeurs noirs, latinos, AAPI et amérindiens les plus réprimés [the new law] sont les plus susceptibles d’être touchés par d’éventuels boycotts de la Géorgie. À nos amis, veuillez ne pas nous boycotter. À mes compatriotes géorgiens, restez et combattez, restez et votez », a déclaré Abrams plus tôt ce mois-ci.

Aunna Dennis, la directrice exécutive de la section géorgienne de Common Cause, s’est prononcée contre l’appel au boycott de Home Depot.

«Je ne peux pas soutenir pleinement un boycott en Géorgie», a déclaré Dennis. «Le boycott blesse la classe ouvrière. Mais les entreprises doivent être tenues responsables de l’endroit où elles placent leur argent. »

Cependant, la coalition des chefs religieux considère le boycott comme un «mal nécessaire».

«C’est malheureux pour ceux qui seront touchés par cela, mais combien de millions d’autres seront touchés s’ils n’ont pas le droit de vote?» a déclaré Jamal H. Bryant, le pasteur principal de la New Birth Missionary Baptist Church à Lithonia, Géorgie.

“Et donc en pesant cela, nous comprenons, la langue dans la joue, que c’est un mal nécessaire”, a déclaré Bryant. «Mais cela doit arriver pour que le bien se produise.»

Le groupe a également noté que les boycotts avaient été utilisés dans le mouvement des droits civiques et a suggéré que leur appel à l’action était un «coup de semonce» pour les autres législatures des États.

«Ce n’est pas seulement un problème de Géorgie; nous parlons de démocratie en Amérique qui est menacée », a déclaré le révérend Timothy McDonald III, le pasteur de la First Iconium Baptist Church à Atlanta. «Nous devons utiliser tous les moyens de pression et le pouvoir, le courage spirituel dont nous disposons, y compris nos dollars, pour aider les gens à comprendre qu’il s’agit d’une campagne nationale.»

Les partisans de la loi nient les accusations selon lesquelles elle vise à supprimer les votes, soulignant que la législation n’impose pas de nouvelles limites aux heures de vote et rend les élections de l’État plus sûres sans restreindre l’accès des électeurs. Ils ont soutenu que la loi avait été déformée.

Home Depot a son siège social dans l’État de Peach, où il est également l’un des plus grands employeurs. D’autres grandes sociétés géorgiennes, dont Coca-Cola et Delta, se sont prononcées contre la nouvelle loi, contrairement à Home Depot.

Le seul commentaire de la société sur cette question est venu plus tôt ce mois-ci: «l’approche la plus appropriée pour nous est de continuer à souligner notre conviction que toutes les élections doivent être accessibles, justes et sûres.

Jackson a déclaré que les chefs religieux appellent Home Depot à dénoncer et soutenir les litiges contre la loi géorgienne, à s’opposer publiquement à des projets de loi similaires dans d’autres États et à soutenir la loi sur les droits de vote de John Lewis au Congrès.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.