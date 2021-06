Les leaders technologiques coréens sont tellement en colère que LG a abandonné Android pour vendre des iPhones – .

in

Dans une démarche intéressante, LG a récemment annoncé son intention de commencer à commercialiser des produits Apple comme l’iPhone dans ses magasins de détail en Corée du Sud. Et, sans surprise, certains distributeurs locaux de smartphones ne sont pas très satisfaits du développement.

Selon The Korea Herald, les critiques de l’annonce ont souligné les accords antérieurs de LG dans lesquels la société “s’est engagée à lutter pour la coprospérité avec les petits acteurs de l’industrie”.

Meilleure offre du jour Le tout dernier thermostat Nest est à son prix le plus bas sur Amazon ! Prix : 99,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Conformément à l’accord en question, LG a déclaré qu’il ne vendrait que des appareils LG dans sa gamme de magasins, l’objectif principal étant de ne pas désavantager les petits distributeurs de téléphones.

L’accord laisse toutefois place à certains ajustements contractuels en cas de changement majeur des circonstances. Et à cette fin, vous vous souviendrez peut-être qu’en avril de cette année, LG a annoncé son intention de quitter entièrement le secteur des smartphones en raison d’une incapacité à réaliser un profit suffisant.

Alors que LG a déclaré qu’elle continuerait de vendre son stock existant et de continuer à prendre en charge les appareils qui sont déjà entre les mains des consommateurs, la société se retire par ailleurs entièrement du secteur de la téléphonie mobile.

Au moment de son annonce, LG a expliqué que sa « décision stratégique de se retirer du secteur incroyablement concurrentiel de la téléphonie mobile permettra à l’entreprise de concentrer ses ressources dans des domaines de croissance tels que les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l’intelligence artificielle et les affaires. -to-business solutions, ainsi que des plates-formes et des services.

« Pour aller de l’avant », a poursuivi le communiqué de presse de la société, « LG continuera à tirer parti de son expertise mobile et à développer des technologies liées à la mobilité telles que la 6G pour aider à renforcer davantage la compétitivité dans d’autres domaines d’activité. Les technologies de base développées au cours des deux décennies d’exploitation commerciale mobile de LG seront également conservées et appliquées aux produits existants et futurs.

Et donc, avec LG quittant le secteur des smartphones, la société pense clairement qu’il s’agit d’un changement de circonstance suffisamment important pour justifier sa décision de proposer des produits Apple.

Apple, selon le Herald, souhaite s’associer à LG pour aider à stimuler les ventes d’iPhone en Corée du Sud. Mais les petits distributeurs de smartphones “qui reçoivent des commissions ou des subventions des vendeurs de téléphones craignent de perdre leurs volumes d’Apple”.

Bien qu’il reste à voir comment tout cela se déroulera, certains prévoient que LG et la Korea Mobile Distributor Association seront en mesure de s’entendre. À défaut, la Commission coréenne du partenariat d’entreprise pourrait devoir intervenir et rendre une décision sur la question.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont épuisés le Prime Day – ils sont maintenant de retour avec une énorme remise ! Prix : 197,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission