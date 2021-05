Les leaders technologiques de la région de Seattle unissent leurs forces pour tenter de collecter 10 millions de dollars pour aider la bataille du COVID-19 en Inde

Les dirigeants de Seattle pour l’Inde se sont réunis pour une conférence téléphonique jeudi pour promouvoir la cause. L’appel comprenait Steve Singh de Madrona Venture Group, Sunny Gupta, PDG d’Apptio, et Kabir Shahani, PDG d’Amperity. Se joindre à eux était Ramanan Laxminarayan, directeur du Center for Disease Dynamics, Economics and Policy et professeur affilié à l’Université de Washington.

Les dirigeants de la technologie ont formé un groupe appelé Seattle pour l’Inde, qui tente de collecter 10 millions de dollars pour soutenir les efforts qui fournissent des fournitures de soins de santé cruciales à l’Inde, qui est au milieu d’une crise du COVID-19. L’effort a été lancé publiquement mercredi soir et l’organisation a recueilli plus de 2 millions de dollars à ce jour.

Pour l’un des organisateurs, Sunny Gupta, PDG d’Apptio, l’urgence l’a personnellement touché.

La semaine dernière, il a appris que son beau-père, qui vit en Inde, avait le virus et a été transporté à l’hôpital où il est décédé trois jours plus tard à l’âge de 76 ans. capable d’être avec son mari dans ses derniers instants de vie. Ensuite, Gupta a reçu un appel indiquant que ses parents étaient également infectés et que sa mère avait des problèmes de santé sous-jacents.

«Nous prions pour leur santé», a déclaré jeudi un Gupta ému lors d’un appel par vidéoconférence pour promouvoir la campagne de financement.

Seattle pour l’Inde utilise ses dons pour soutenir OxygenForIndia, une initiative dirigée par des bénévoles visant à fournir de l’oxygène médical aux personnes malades, en particulier à celles qui sont pauvres et peu susceptibles d’être admises dans un hôpital, ainsi qu’à élargir la disponibilité des lits de soins intensifs.

Les autres participants de Seattle pour l’Inde incluent le PDG d’Accolade Rajeev «Raj» Singh, l’ancien PDG de Concur et associé directeur du Madrona Venture Group Steve Singh, et le PDG d’Amperity Kabir Shahani. Akila Somasegar, philanthrope impliquée dans la Fondation des Nations Unies dont le mari S. Somasegar est directeur général de Madrona, joue également un rôle clé.

«Vous pouvez tous faire une énorme différence. Nous avons besoin de ressources financières tout de suite. Le temps presse », a déclaré Gupta.

Le COVID se propage comme une traînée de poudre en Inde, avec plus de 21 millions de cas confirmés selon le ministère de la Santé et du Bien-être social, comme le rapporte le New York Times. Plus de 230 168 personnes sont décédées selon les chiffres officiels, bien que les experts disent que le nombre réel de décès est beaucoup plus élevé.

L’augmentation du nombre de cas a grimpé de 46% en deux semaines, selon le Times, tandis que les décès sont en hausse de 120%.

OxygenForIndia a établi des partenariats avec United Airlines pour transporter des fournitures sur chaque vol à destination de l’Inde et met également en place des charters spéciaux dirigés vers quatre hubs à travers le pays pour transporter des bouteilles d’oxygène.

Alors que la pandémie se calme aux États-Unis alors que les taux de vaccination augmentent, les partisans de Seattle pour l’Inde ont exhorté les gens d’ici à se rappeler que le COVID reste une crise mondiale qui continuera à avoir un impact sur les Américains et que les gens ailleurs ont désespérément besoin de soins.

«Tout ce que nous faisons est connecté sur une base mondiale et donc, tout comme le groupe de personnes All In Seattle s’est réuni pour aider nos voisins locaux, nous souhaitons vivement nous rassembler pour aider nos frères et sœurs qui sont un peu un peu plus loin », a déclaré Steve Singh lors de l’appel.

All In Seattle était un effort qui a permis de collecter des millions de dollars pour aider les personnes qui ont été durement touchées financièrement par le virus et les fermetures économiques qui en résultent.

Que ce soit aux États-Unis ou à l’étranger, “COVID est une pandémie qui met en évidence les inégalités”, a déclaré Shahani. Et en Inde, où les villes sont pleines de monde, il n’y a aucune possibilité de se verrouiller et de donner de l’espace aux autres. La distance sociale, l’oxygène et les équipements de protection individuelle sont des privilèges auxquels tout le monde ne peut pas accéder, a-t-il ajouté.

OxygenForIndia est un programme géré par le Center for Disease Dynamics, Economics and Policy, un groupe de recherche avec des bureaux à Washington, DC et New Delhi.

De nombreux efforts supplémentaires menés par le Pacifique Nord-Ouest visent également à résoudre la crise en Inde. Cela comprend les contributions de Microsoft Philanthropies et d’Amazon pour aider un programme dirigé par la Chambre de commerce des États-Unis. Les employés de Microsoft, dont les dons sont égalés par l’entreprise, ont donné plus de 3 millions de dollars à des organisations travaillant sur le terrain en Inde.