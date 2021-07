Les leçons cruciales que Mohamed Salah enseigne à Harvey Elliott pendant la pré-saison de Liverpool après avoir excellé en prêt chez Blackburn Rovers

in

Harvey Elliott a un aperçu de la façon de réussir en Premier League grâce à nul autre que Mohamed Salah.

L’ancien enfant prodige de Fulham travaille aux côtés de l’équipe senior de Liverpool lors de leur tournée de pré-saison en Autriche avant le match d’ouverture de la saison à Norwich City.

.

Mohamed Salah aide Harvey Elliott à réaliser son potentiel à Liverpool

Elliott, 18 ans, espère attirer l’attention de Jurgen Klopp après une saison impressionnante en prêt chez Blackburn Rovers et apprend de l’un des joueurs les plus anciens de l’équipe.

Salah se prépare pour sa cinquième saison à Anfield après avoir quitté Rome en 2017 et continue de prouver que ses sceptiques ont tort – malgré avoir marqué 125 buts en 203 matchs pour les Reds.

Et Pep Ljinders (le bras droit de Klopp) a révélé à quel point l’international égyptien dévoué aide l’adolescent à atteindre les mêmes hauteurs vertigineuses que lui.

“Hier, j’ai également entendu une histoire selon laquelle Mo et Harvey Elliott étaient assis l’un avec l’autre dans la salle à manger”, a déclaré le bras droit de Klopp. livepoolfc.com.

.

Elliott s’entraîne avec l’équipe senior après avoir excellé à Blackburn en prêt la saison dernière

Lijnders a poursuivi : « Harvey avait du pain et des fruits dans son assiette et Mo lui a demandé combien de tranches de pain il avait déjà mangé ce jour-là. Harvey a dit un et Mo lui a dit de ne manger que les fruits !

« Harvey m’a dit : ‘J’apprends toujours de ces gars-là !’ Nous avons tellement de joueurs qui aident les jeunes joueurs et les nouveaux – vous sentez tout au long de ce camp que les talents s’intègrent et j’aime beaucoup ça.

Depuis qu’il a quitté l’ouest de Londres pour le Merseyside il y a deux ans, Elliott est devenu le plus jeune joueur à avoir commencé un match compétitif en équipe première pour les Reds, avant de se rendre à Edwood Park en prêt.

Après avoir récolté sept buts et 11 passes décisives en 41 apparitions pour les Rovers, l’attaquant adolescent est prêt à laisser sa marque dans l’équipe première.

Caractéristiques de Rex

Le joueur de 18 ans a marqué sept buts et disputé 41 des 46 matchs possibles pour les Rovers.

.

Les Reds sont en Autriche avant leur match d’ouverture de Premier League contre Norwich City le 14 août

« La période de prêt de l’année dernière m’a beaucoup aidé et je pense que je dois en tirer les leçons cette année. Ça ne va pas venir et m’être donné, je dois travailler dur pour ça », a-t-il déclaré. livepoolfc.com

« J’ai confiance en moi, je sens que je peux intégrer l’équipe, que ce soit en sortant du banc et en ayant un impact. Quoi qu’il en soit, j’ai confiance en moi.

« C’est vraiment l’objectif principal ; juste pour être dans et autour de l’équipe et obtenir des minutes. Comme je n’arrête pas de le dire, cela dépend de moi – je dois montrer aux gens que je suis prêt, je dois montrer au chef que je suis prêt, mais je suis certain que je peux le faire.