Les leçons de la peste de Londres applicables à Covid-19 pour … la dernière désescalade?

05/05/2021 à 10:41 CEST

Bien que cela puisse paraître incroyable, le célèbre auteur de Robinson Crusoé, Daniel Defoe, avait, il y a plus de 300 ans, une bonne partie des clés qui, nous l’espérons, nous inviteront tous à réfléchir.

Defoe, en plus d’être considéré comme le “père de tous les romanciers anglais” (il a écrit 3 douzaines de livres extrêmement intéressants), était aussi un journaliste prolifique.

Pendant plus d’une décennie (1703-1714), il publia 3 numéros hebdomadaires du journal “Review”, qui jouit d’une grande réputation auprès des marchands bourgeois. Et pendant ce temps-là, il écrivit lui-même chacun des articles du journal: il en était le seul employé.

Après cela, il s’est enfermé pour étudier deux livres essentiels sur la peste: «l’Essai sur les différentes causes des maladies pestilentielles et comment elles deviennent contagieuses». par le Dr John Quincy, et “Loymologie, le récit historique de la peste de Londres” par le Dr Nathaniel Hodges.

Car Daniel Defoe, déjà vieux selon les normes de l’époque, voulait écrire son œuvre la plus pertinente: une chronique sur la peste.

Il y pensait depuis des décennies. En 1665, alors que Daniel Defoe était un enfant, une épidémie de peste avait éclaté à Londres. Et le problème s’est aggravé lorsque, peu de temps après, une nouvelle épidémie de «planches peintes» a éclaté; (typhus exanthématique).

L’énorme tragédie qui s’est produite a laissé une marque profonde sur Defoe.

En plus de ses souvenirs, Daniel Defoe a tenu une chronique rigoureuse de la peste de Londres: le journal méticuleux tenu par son oncle, Henry Foe.

Avec son livre bien avancé, il semble que Defoe ait reçu des nouvelles d’une nouvelle épidémie de peste à Marseille. Puis il s’est empressé de le publier. C’était l’année 1722. Defoe espérait que son travail pourrait être un guide pour ce qui allait venir.

Est-il possible d’apprendre de ce qui s’est passé il y a 350 ans?

Sans aucun doute, la chronique de Defoe, le journal de son oncle et les différents documents de l’époque manquent de la rigueur des documents d’aujourd’hui.

Ils peuvent probablement être réinterprétés, au vu de nos connaissances actuelles, loin de leur sens originel. Après tout, comme l’a dit John Steinbeck, qui a participé à des expéditions scientifiques au début de sa carrière, «les histoires utilisent toujours les ornements de l’apparence de la vérité».

Mais étonnamment, le livre de Defoe «A Journal of the Plague Year», associé aux nombreuses données sur l’épidémie de peste et de typhus à Londres, peut nous aider à comprendre beaucoup de choses.

Comme aujourd’hui, les politiciens de l’époque ont commencé par minimiser l’importance du problème. Ils ont caché des informations. Ils ont falsifié, à la baisse, les chiffres. Ils laissent passer un temps précieux en ne faisant rien & mldr;

Une telle tromperie a été réalisée par le clergé, qui était parmi les personnes les plus éclairées de la population: bien que les chiffres officiels recueillent peu de morts, ces religieux multipliaient les célébrations d’enterrements et de funérailles.

Dans les quartiers les moins touchés, le nombre de services pour le défunt avait l’habitude de tripler par rapport au même mois de l’année précédente. Mais dans les régions les plus touchées par la peste et le typhus exanthématique, il est passé d’une trentaine de funérailles à plus d’un millier.

Beaucoup plus de personnes sont mortes que ne le reflètent les chiffres officiels. Et comme aujourd’hui, un bon moyen d’estimer correctement les décès dus à la maladie est de comparer le nombre de décès actuels avec ceux qui sont décédés le même mois les années précédentes.

Quitter la ville

De la même manière qu’aujourd’hui dans la pandémie de SRAS-CoV-2, les médecins et les agents de santé de Londres ont fait beaucoup mieux que leurs autorités et les représentants économiques.

Ils ont mis en garde contre la gravité de la situation et certains ont même suggéré que la meilleure solution était de quitter la ville. Dispersez la population sur de vastes zones du champ, aussi éloignées que possible les unes des autres. Il a été proposé de donner des «tentes». à ceux qui sont allés sur le terrain.

Mais, pour pouvoir quitter Londres, un «certificat de santé» était nécessaire: un individu obtenait le sauf-conduit pour voyager, seulement s’il était apparemment en bonne santé, s’il était en bonne santé pendant une période de quarantaine et qu’aucune personne malade n’avait été détectée dans une certaine zone. autour de là où il vivait et travaillait.

Beaucoup de ceux qui ont obtenu le permis ont quitté Londres.

Un jeune Isaac Newton – qui avec le temps serait considéré comme le meilleur scientifique de l’histoire – a beaucoup réfléchi au sujet. Il a trouvé que la meilleure solution était de s’isoler sur le terrain, et il l’a fait. Il était cohérent: il a obtenu le permis et s’est rendu dans une ferme isolée du pays.

Là, il s’enferme à travailler, entre autres, sur la loi carrée inverse de la distance, sur le développement des fondements de la mécanique classique, sur la nature physique des couleurs et sur la généralisation du théorème binomial.

Avant longtemps, la peste et la planche peinte ont commencé à se calmer.

Préoccupation pour l’économie

Mais alors, comme aujourd’hui, des inquiétudes au sujet de l’économie ont surgi. Les chefs d’entreprise de l’époque étaient préoccupés par l’effondrement de la production. Les ouvriers et artisans devaient rentrer le plus tôt possible.

En outre, il y avait déjà des indications claires que la situation s’améliorait. Avec ses mots traduits dans la langue courante, il «pliait déjà la courbe».

Beaucoup d’entre eux n’ont pas agi de manière honorable. Ils avaient des bagues serties d’un diamant et étaient sûrs que le diamant les protégerait de la peste. C’était ce qui était assuré à ce moment-là. Bien sûr, ses serviteurs et ouvriers n’en avaient pas.

Les politiciens ont cédé. Les gens sont revenus. L’économie a été réactivée. Et tout semblait revenir à ce qu’il était avant.

Au contraire, Isaac Newton l’a ignoré et est resté bien isolé dans sa ferme. Apparemment, il a recommandé à tous ceux qui voulaient écouter de rester à l’écart de la ville. Il a communiqué à son université qu’il serait en retard pour revenir.

Parce que le danger était de revenir trop tôt. La peste et le tabardillo pourraient être réactivés.

L’économie pourrait attendre. Mieux vaut être pauvre que mort.

Mais la pensée de Newton était de peu d’utilité. La peste a été réactivée.

Londres a été dévastée par l’une des plus grandes tragédies de l’histoire. Il ne pouvait pas supporter de brûler les corps par centaines, comme cela se passe actuellement en Inde.

L’économie s’est donc effondrée.

L’avenir menaçant

Les actions des politiciens britanniques il y a 350 ans rappellent beaucoup celles de la plupart des politiciens d’aujourd’hui: minimiser les personnes touchées, prendre trop de temps pour agir, les retirer trop tôt, donner la priorité à l’économie plutôt qu’à la santé & mldr; Et d’insister pour revenir à «ce qui était avant». le plus rapidement possible, en supposant un niveau de risque élevé.

En ce sens, le Dr Christian Drosten, -le principal conseiller d’Angela Merkel sur COVID-19- et, selon les chiffres de la pandémie en Allemagne, l’un des techniciens qui ont le mieux fait son travail au monde Dans les premiers instants de la pandémie, il a reçu des critiques dévastatrices de la part de certains chefs d’entreprise qui ont rejeté sa lente désescalade. Il a même reçu plusieurs menaces de mort si crédibles qu’elles l’ont conduit à avoir besoin d’une protection policière.

Dans les années 60 du siècle dernier, Isaac Asimov, le grand maître de la science-fiction, imaginait l’avenir des êtres humains: ils vivraient dans un confinement social total.

Immergés dans la solitude, ils n’auraient guère de relations en face à face. Ils télétravaillaient, ils utilisaient des filtres sophistiqués dans le nez et la bouche, des gants, des vêtements jetables qui devaient être lavés avec de puissants désinfectants. Ils prendraient un soin extrême dans la nourriture, ils mèneraient des modes de vie sains & mldr; Tout cela pour survivre dans un monde où se cachaient des agents pathogènes potentiels.

Il ne lui fut pas difficile d’imaginer un tel scénario: à cette époque, il était professeur de biochimie à la Boston University School of Medicine et connaissait le sujet.

Soixante ans avant que cela ne se produise, Asimov avait eu raison de prédire nos vies dans les pires moments du COVID-19.

Plusieurs décennies plus tard, le monde envisagé par Stephen Hawking était bien pire: une pandémie mondiale nous conduirait probablement à l’extinction.

Nous sommes censés être intelligents. Nous pouvons choisir. Et fais-le bien. Nous avons développé les mathématiques de la théorie des jeux pour évaluer le niveau de risque que nous devons prendre.

Peut-être est-il commode de s’en souvenir, pour revenir à «l’ancien»; Trop tôt, c’est le meilleur moyen pour l’humanité de finir par vivre dans le monde imaginé par Isaac Asimov. Et augmenter les chances de se retrouver dans le monde imaginé par Stephen Hawking.

Nous étions très préoccupés par la première désescalade, qui a eu lieu lors de la publication de la première version de cet article, et nous sommes également préoccupés par l’actuel, par ce qui se passe en Inde et ce qui n’a pas cessé de se produire dans la grande majorité des pays. pays du monde.

Bien sûr, nous sommes également toujours préoccupés par le fait que notre conseiller soit le Dr Fernando Simón, qui avait tellement tort au début.

Nous faisons personnellement beaucoup plus confiance à Sir Isaac Newton.

Qui non?