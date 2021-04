Les leçons de la première vague de coronavirus peuvent aider l’Inde à se préparer pour sa deuxième

Les taux de tests se sont considérablement améliorés depuis l’année dernière. Du 30 janvier au 13 mars 2020, l’Inde a testé 5900 individus. (Source de la photo: IE)

Par Harjiv Singh,

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé en mars dernier, le gouvernement indien et le reste du monde ont réagi rapidement par un verrouillage national. Pourtant, les infections ont continué à augmenter de manière alarmante tout au long de 2020. En septembre, l’Inde enregistrait jusqu’à 95 000 cas actifs par jour. Mais à la mi-février 2021, ce chiffre était réduit à environ 10000. La baisse régulière a apporté un certain soulagement. Certains sont même allés jusqu’à suggérer que l’Inde avait réussi à éviter complètement une deuxième vague. L’arrivée du vaccin tant attendu a donné un nouvel élan à cet optimisme.

Mais aujourd’hui, il ne fait aucun doute que l’Inde connaît la deuxième vague tant redoutée. Cela coïncide avec l’émergence de plusieurs nouvelles souches du coronavirus, dont une souche à double mutant, dont la menace éventuelle est actuellement sous enquête. Les experts préviennent que la deuxième vague, qui devrait culminer cet été, pourrait être plus intense que la première. Heureusement, nous sommes mieux préparés à y faire face qu’il y a un an.

Augmentation des tests

Les taux de tests se sont considérablement améliorés depuis l’année dernière. Du 30 janvier au 13 mars 2020, l’Inde a testé 5900 individus. À l’époque, les tests étaient limités à 65 centres gérés par le gouvernement. Il était également limité aux personnes ayant des antécédents de voyage dans les pays touchés ou à celles qui avaient été en contact avec des cas confirmés et à celles présentant des symptômes.

Aujourd’hui, jusqu’à plus de 11 000 000 tests sont effectués chaque jour. Nous avons également plus de 1 200 laboratoires gouvernementaux et plus de 1 100 laboratoires privés dédiés aux tests COVID-19. Cependant, une diminution des tests peut avoir contribué à l’augmentation récente des infections. En octobre 2020, l’Inde effectuait 11,20 000 tests par jour. Ce chiffre était tombé à 7 20 000 en février 2021. Des tests accrus nous aideront à planifier des précautions adéquates à un stade précoce.

Combler le fossé dans l’offre d’EPI

Les pays qui ont réussi à combattre la pandémie ont adopté une stratégie à plusieurs volets. Cela comprend non seulement les tests et les vaccins, mais également la fourniture régulière d’équipements de protection individuelle (EPI) et de masques pour atténuer la propagation du Covid-19.

La pénurie d’EPI est l’un des défis les plus cruciaux auxquels le monde est confronté aujourd’hui. En mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a estimé que l’industrie mondiale de la santé aurait besoin de 89 millions de masques, 76 millions de gants et 1,6 million de lunettes. La fabrication d’EPI devrait être augmentée de 40% pour atteindre cet objectif. Mais l’Inde a bien relevé le défi. Au moment de cette annonce, il n’y avait aucun fabricant d’EPI indigène dans le pays. En seulement deux mois, l’Inde est devenue le deuxième producteur mondial d’EPI.

Cependant, les hôpitaux locaux, les maisons de soins infirmiers et les cliniques continuent de faire face à une grave pénurie d’EPI. Les travailleurs de la santé sont souvent obligés de réutiliser les équipements, menaçant leur sécurité. Les vaccins n’éliminent pas le risque d’être infecté. Par conséquent, l’accès à des masques N95 de qualité et à d’autres équipements de protection restera crucial alors que nous combattons la pandémie. Des efforts doivent être entrepris pour combler le fossé entre l’offre et la demande. Les plates-formes de commerce électronique peuvent aider à atteindre cet objectif en facilitant l’accès des acheteurs à plusieurs fabricants et fournisseurs vérifiés et en s’assurant que leur EPI répond aux normes de santé et de sécurité requises.

Les fabricants locaux d’EPI ont une excellente occasion de continuer à augmenter leurs capacités de production. Actuellement, 600 entreprises certifiées en Inde produisent près de 5 000 000 combinaisons EPI par jour.

La première vague a démontré la capacité de l’Inde à réagir rapidement à la crise. Mais nous devons nous adapter à l’évolution de la situation. Le budget de l’Union a déjà mis les roues en marche pour stimuler la production et la recherche en médecine. Nous devons maintenir cette dynamique en garantissant des tests adéquats et en rationalisant le marché fragmenté des EPI pour garantir un accès facile aux équipements de protection. Ce n’est qu’alors que nous pourrons accroître la sécurité et préparer l’Inde à ce qui nous attend.

(L’auteur est membre du conseil d’administration de Global PPEMart. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.