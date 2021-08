Les lecteurs AC sont plus intéressés par les nouveaux wearables de Samsung que par ses pliables

in

Plus tôt cette semaine, Samsung a organisé un autre de ses événements Unpacked pour annoncer les dernières mises à jour de sa gamme de produits diversifiée. Lors de l’événement, la société a présenté la prochaine génération de ses téléphones pliables, y compris les passionnants Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3, ainsi que des appareils portables mis à jour sous la forme de Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, ainsi que comme les Galaxy Buds 2.

Nous avons interrogé nos lecteurs pour savoir lequel de ces nouveaux appareils ils étaient le plus enthousiasmés. est reparti avec près de 42% des voix, soit plus du double du Galaxy Z Flip 3 (15%) ou du Galaxy Z Fold 3 (14%) ; il a en fait battu ces deux appareils combinés ! Les Galaxy Buds 2 et les accessoires annoncés par Samsung pour les nouveaux appareils complètent les résultats à moins de 3% chacun. Fait intéressant, près de 21% ont déclaré qu’ils “se moquaient complètement” des nouveaux produits.

Quels sont les nouveaux appareils Galaxy qui vous passionnent le plus ?

Compte tenu du battage médiatique entourant les pliables, il est curieux que la Galaxy Watch 4 soit le produit le plus populaire. C’est peut-être parce que la montre est tellement plus abordable que les téléphones, ou peut-être est-ce juste qu’il y avait beaucoup de demande refoulée pour une très bonne montre Android.

Les commentaires n’ont pas été aussi bruyants que nous l’aurions imaginé, mais le consensus général semblait être que la série Watch 4 était le produit de valeur de l’événement.

Je suis plus dans cette montre, car elle comporte de nombreuses fonctionnalités de surveillance de la santé. Je recommanderai celui-là.. — FOU… FOU🐑 (@lebronbryant01) 11 août 2021

Pour les lecteurs comme Steelew, obtenir la montre n’était qu’un bon bonus.

J’ai commandé la Z Fold 3 et la Watch 4. J’attends la ZF3 depuis une minute, mais la montre était un achat impulsif en raison du crédit de 200 $. Je n’ai payé que 58 $ pour la montre.

Notre sondage est maintenant fermé, mais nous aimerions toujours avoir de vos nouvelles. Alors faites-nous savoir lequel des appareils Galaxy que Samsung a annoncé cette semaine vous intéresse le plus, et pourquoi !

