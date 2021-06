Les lecteurs Android Central privilégient fortement Windows par rapport à tout autre système d’exploitation de bureau

Même si nous aimons parler principalement des systèmes d’exploitation mobiles sur ce site (notre nom est Android Central, après tout), nous reconnaissons que presque tout le monde utilise quotidiennement un ordinateur de bureau. Chez AC, notre équipe de rédacteurs et de rédacteurs travaille à partir d’un mélange de Mac, de PC Windows, de machines Linux et de Chromebooks, et nous sommes généralement à l’aise avec notre choix personnel d’appareils et de logiciels. Ce dont nous n’étions pas sûrs, cependant, c’était exactement quels systèmes d’exploitation de bureau nos lecteurs préféraient utiliser.

La semaine dernière, Microsoft a dévoilé la dernière version de son système d’exploitation de bureau, Windows 11, et mis à part les ajustements de conception et les améliorations fonctionnelles, l’une des fonctionnalités les plus discutées de la mise à jour était le fait que les utilisateurs pourront télécharger et exécuter Android. applications de l’Appstore d’Amazon. En fait, les utilisateurs de Windows peuvent également charger des applications Android, mais le point le plus important est que les applications Android peuvent fonctionner sur Windows 11. Cela nous a donc amené à nous demander : est-ce que Windows est le choix de système d’exploitation de bureau le plus populaire pour nos lecteurs ?

Il s’avère que la réponse est retentissante OUI. Plus de 60 % des personnes interrogées ont déclaré que Windows était en effet leur système d’exploitation de bureau préféré. Linux suivait à une lointaine deuxième place avec environ 17% des voix. Peut-être le plus surprenant, macOS et Chrome OS étaient pratiquement à égalité avec environ 11% des voix chacun. Nous aurions pensé que plus de fidèles Android pourraient rester dans l’écosystème plus large de Google, mais les résultats ne le confirment pas ici.

Quel système d’exploitation préférez-vous utiliser ?

Voici quelques-unes des explications que nos lecteurs ont données pour leurs choix de sondage. Benjamin Haube nous a dit qu’il avait voté pour Windows, mais il était aussi un peu tiède dans son soutien à la plateforme :

Je suis un utilisateur #Windows et #Android. Je ne dirais pas que j’AIME l’un ou l’autre, mais ils font tous les deux le travail sans être coincés dans le jardin incontournable d’Apple. — Benjamin Haube🏳️‍🌈🏁 (@benhaube) 27 juin 2021

Je pense que le lecteur Joey Moore a fait écho à ce que pensaient de nombreux répondants au sondage lorsqu’il nous a dit :

Mac pour une utilisation quotidienne, Windows pour les jeux, Android pour tout ce qui est mobile. – Joey Moore (@joey_a_moore) 26 juin 2021

Enfin, nous reconnaissons que notre public penche vers les passionnés de technologie les plus intello et les plus expirés, il ne devrait donc pas être aussi surprenant que Linux ait battu macOS et Chrome OS. Par lecteur Tournel Henry :

Le fait que Linux soit un peu plus haut que Mac OS dans les sondages est impressionnant 🤣.

Je suppose que cela en dit long sur la démographie Android – Tournel Henry (@TournelHenry) 26 juin 2021

Qu’en pensez-vous? Si vous n’avez pas eu la chance de répondre au sondage du week-end, quel système d’exploitation de bureau préférez-vous ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

