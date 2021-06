Les lecteurs célèbrent l’Apple Tower Theatre avec leurs photos préférées de LA prises sur iPhone

Apple Tower Theatre est maintenant ouvert au centre-ville de Los Angeles. Pour célébrer l’inauguration du premier Apple Store du centre-ville et la première d’un grand projet de restauration historique, les lecteurs ont été invités à partager leurs photos préférées de LA prises sur iPhone. Les briefs créatifs ont mis les photographes au défi avec une question : Qu’est-ce qui rend Los Angeles spécial pour vous ?

Au cours des deux dernières semaines, les lecteurs ont envoyé leurs photos les plus créatives et ont partagé leur amour de Los Angeles. Quelques images préférées sont mises en évidence ci-dessous. Les photos soumises de n’importe quelle date et n’importe quel modèle d’iPhone ont été acceptées. Ce n’était pas une célébration des dernières et grandes spécifications techniques, c’était une célébration de l’art de la photographie.

Pour lancer une nouvelle passion pour le cinéma, un photographe recevra un exemplaire de FiLMiC Pro. J’ai été particulièrement captivé par les photos de palmiers vibrantes et ensoleillées d’Ajay Watson et la fresque d’Emily Winters « Endangered Species » sur la promenade de Venice Beach. Les photos d’Ajay sont intégrées directement ci-dessous.

Merci à tous les photographes qui ont soumis des images.

Vous n’avez pas besoin de l’appareil photo le plus récent et le plus performant pour être photographe. Vous avez juste besoin d’une idée et de la curiosité d’explorer. Certains lecteurs ont partagé des photos prises sur iPhone 4s qui ont encore du sens pour eux aujourd’hui :

La photo de Martin Castro Leal de l’Apple Tower Theatre le jour de l’ouverture défie les règles de la photographie pour réinterpréter le dôme de plafond restauré du magasin :

