Les lecteurs n’arrivent pas à se décider sur Rien

La dernière entreprise de Carl Pei, Nothing, lancera bientôt son premier produit sous la forme des écouteurs Ear 1. Bien que cette perspective et le poids derrière l’entreprise puissent exciter certains, d’autres pourraient ne pas se soucier du tout de la jeune entreprise ou de ses marchandises promises.

Pour mesurer la température dans la pièce, nous avons demandé à nos lecteurs dans un récent sondage s’ils se souciaient de Rien. Voici comment vous avez répondu.

Vous vous souciez de Rien ?

se

Résultats

Nous avons réalisé ce sondage sur nos réseaux sociaux et notre site Web. Une partie considérable (39,5%) des ~ 1 300 répondants sur ce dernier admet qu’ils ne se soucient pas de Rien. 29,3 % des votants affirment qu’ils se soucient de l’entreprise, tandis que 31,2 % suggèrent qu’ils pourraient le faire. Ce dernier groupe attend de voir les produits de l’entreprise avant de choisir un camp.

Sur Twitter, les lecteurs étaient beaucoup plus timides. Une plus petite proportion (37,9%) déclare qu’ils ne se soucient de rien, mais 39,7% des personnes interrogées ont répondu « peut-être ». Seuls 22,3% des quelque 2 200 votants sur Twitter se soucient de l’entreprise et de ses perspectives.

Il y a de nombreuses raisons de croire que Rien ne sera quelqu’un dans le monde de la technologie. En tant que co-fondateur de OnePlus, Pei n’est pas étranger aux entreprises à succès, et il est clair que rien n’est prêt à offrir des prix raisonnables pour ses produits. S’appuyant sur les cendres d’Essential, l’entreprise pourrait éventuellement se lancer dans d’autres produits au-delà de la sphère audio.

A l’inverse, dans l’ensemble, c’est actuellement une autre entreprise avec un budget marketing. Il sera difficile pour un acteur de niche de percer le marché surpeuplé et concurrentiel des véritables écouteurs sans fil sur un marché dominé par les grandes entreprises. Certes, rien n’a de plus grands projets, mais ceux-ci semblent être encore loin.

Néanmoins, les lecteurs n’ont pas tardé à s’exprimer dans les commentaires.

Vos commentaires

Wongwatt : Au risque de la dérision habituelle quand je dis cela, Nothing sort une paire de bourgeons inutiles sur un marché dominé par des vétérans chevronnés (et Apple) et cela montre un manque total de direction pour cette nouvelle entreprise. C’est un geste désespéré de la part d’un gars qui a quitté (ou a été expulsé) d’une entreprise qui changeait de direction autour de lui et ne montre aucune invention ou innovation du tout. Et transparent ? Ah bon? Sommes-nous de retour dans les années 90 ? Albin : Nestlé fabrique une barre de chocolat appelée Aero, qui a à peu près la même taille et le même prix que les autres, mais qui est pleine de trous d’aération de sorte qu’il n’y en a que la moitié environ, vendue comme une « expérience » délicieuse et pétillante. On verra si Nothing est l’Aero de la technologie. Binoy Mathew : Non, je me soucie de rien. Je serai toujours un rebelle. David Olmedo : Ils taquinent leur nouveau produit depuis si longtemps que mes attentes sont très élevées. Mayank M : Tout ce que je sais, c’est que Carl Pei est une machine à hype. Il sait créer un battage médiatique sur le produit, qu’il soit bon ou mauvais. C’est ce qu’il a fait dans OnePlus. De plus, j’aime le nom et j’aimerais voir quels autres produits vont-ils faire.

C’est tout pour ce sondage. Si vous ne vous souciez de rien ou si vous avez des idées sur les résultats de notre sondage, assurez-vous de nous le faire savoir dans la section commentaires ci-dessous.