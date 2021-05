Les lecteurs sont fortement répartis sur les comptes OEM sur leurs téléphones

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

Les téléphones Android vous inviteront à vous connecter à un compte Google pour installer des applications et télécharger des mises à jour. Cependant, certains OEM proposent également leurs propres comptes et services. Habituellement, les utilisateurs peuvent éviter de se connecter à ces derniers au détriment de certaines fonctionnalités supplémentaires. Mais souvent, ces fonctionnalités sont assez utiles.

À cette fin, nous avons demandé aux lecteurs dans un récent sondage leurs sentiments à l’égard des comptes OEM et s’ils les utilisent du tout. Voici ce qu’ils nous ont dit.

Êtes-vous connecté à un compte OEM / fabricant sur votre téléphone?

Résultats

Les lecteurs étaient assez déchirés sur celui-ci. Le sondage publié sur notre site a recueilli plus de 2 800 réponses. Un solide 56,7% des lecteurs sont connectés à un compte OEM sur leurs appareils. Cette tendance se poursuit sur Twitter, où 52,1% des lecteurs ont voté «Oui». Les résultats sur YouTube, cependant, ont basculé dans l’autre sens. Quelque 52% des quelque 24 000 électeurs déclarent ne pas être connectés à un compte OEM sur leurs appareils.

Notre article de sondage initial définissait un compte OEM comme un compte secondaire proposé par des fabricants tiers. Les goûts de Samsung, Huawei et Xiaomi offrent tous leurs propres options de connexion au compte aux côtés de Google. À en juger par les commentaires, plusieurs utilisateurs des trois plates-formes utilisent des ROM personnalisées, des appareils Pixel ou iOS. Les appareils Google et Apple exigent que les utilisateurs se connectent avec leurs comptes respectifs. Gardez à l’esprit que ceux qui votent avec des pixels ou des iPhones peuvent avoir faussé les résultats.

Ceux qui sont connectés aux comptes OEM le font pour accéder aux thèmes, aux promotions et aux services tiers. Plusieurs utilisateurs qui ne pensent cependant pas qu’il n’y a rien à gagner à se connecter.

Voici ce que vous nous avez dit

Abhiram Akula: Je suis sur iOS, donc c’est une évidence. Mais même lorsque j’utilisais Samsung, j’ai utilisé le compte Samsung, simplement parce que je pouvais utiliser les applications Samsung pour synchroniser avec celles de Microsoft.Luis R. Rodriguez: Oui, connecté à mon compte Samsung. Utilisation du logiciel OEM.v3xman: connecté à mon compte mi juste pour pouvoir télécharger des thèmes et empêcher les voleurs de réinitialiser mon appareil en cas de vol.Reetu Ilmari: J’utilise Xiaomi Cloud, donc oui.Takagi: Oui. J’ai un compte Samsung, et c’est très utile comme sauvegarde cloud pour certaines de mes données personnelles (contacts, messages, notes, calendrier), ainsi que pour les transférer de manière transparente vers mes nouveaux téléphones Samsung de mon Galaxy S4 vers mon Galaxy Note 4, jusqu’à mon pilote quotidien actuel Galaxy Note 9. Pas besoin de recourir à des applications tierces. Cela me permet également de trouver mes appareils, tout comme Google, mais Samsung semble avoir les options pour toujours récupérer ou sauvegarder des données importantes, ce que Google n’a pas. L’Oracle: Sur ma tablette Samsung définitivement. Samsung Internet, Pass et Cloud vous simplifient grandement la vie. Sur mon Huawei pour leur très bonne boutique d’applications. Sur mon Vivo no.Albin: jamais enregistré pour les appareils Lenovo et Moto, mais j’ai appris des choses utiles sur les deux lors des discussions du forum des utilisateurs OEM lors de la recherche et après l’achat, et connectez-vous là-bas. J’ai désactivé la plupart des logiciels de marque OEM préinstallés, dont certains nécessitaient une sorte de compte OEM. Joe Black: Non, car je ne vois aucun avantage à le faire.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées supplémentaires sur le sujet ou les résultats du sondage, assurez-vous de les déposer ci-dessous.