Les lecteurs veulent des périodes de mise à niveau logicielles étendues pour Android

L’expérience du smartphone est composée à parts égales de matériel et de logiciel. Bien que le premier ne puisse pas vraiment être mis à niveau après l’achat, les fabricants peuvent (et devraient) publier des mises à jour régulières du dernier pour corriger les failles de sécurité et améliorer les fonctionnalités. Il n’y a pas de période de mise à niveau logicielle minimale obligatoire à laquelle les fabricants d’Android doivent se conformer, mais que se passe-t-il si c’était le cas ?

Dans un récent sondage, nous vous avons demandé quelle devrait être, selon vous, la période minimale de mise à niveau logicielle que les fabricants devraient respecter pour tous les téléphones Android. Les résultats sont là !

Quelle devrait être la période de mise à niveau logicielle minimale pour tout téléphone Android ?

Résultats

Notre sondage a été initialement publié le 10 août et a recueilli plus de 7 700 votes. Clairement, c’est un sujet proche et cher au cœur de nos lecteurs.

Des quatre options disponibles, il n’est pas vraiment surprenant que « plus de trois ans » ait reçu le plus d’amour. Un peu plus de 45 % des lecteurs pensent que les fabricants devraient adopter cette approche à long terme des mises à jour. « Au moins trois ans » est légèrement en retrait, recueillant 41,1 % des suffrages. Ce décompte suggère que 86,4% des lecteurs d’Android Authority votant sur ce sondage souhaitent voir au moins trois ans de support sur tous les appareils Android.

Peu de répondants sont ouverts à des périodes de support de mise à jour plus courtes. Au moins un lecteur sur dix se contenterait d’un engagement de mise à niveau logicielle de deux ans, tandis que 3,4 % se contenteraient d’un an de mises à jour des fabricants.

Quant aux commentaires, plusieurs lecteurs ont souligné les politiques de mise à jour d’autres plateformes, à savoir Windows et Linux. Certains ont appelé à au moins dix ans de mises à jour pour garder les appareils pertinents et réduire les déchets. Lisez quelques autres pensées de lecteur ci-dessous.

Vos commentaires

smileyhead : Mon rêve serait qu’Android fonctionne comme Windows dans le sens où chaque appareil exécute le même système et reçoit chaque mise à jour. Bien sûr, les fabricants peuvent toujours regrouper leurs propres skins (cela nécessiterait une prise en charge appropriée du skinning, difficile) et des applications, tout comme ils le font sur les ordinateurs portables Windows. Glyn Stuckey : Mon rêve serait qu’Android fonctionne davantage comme Linux. Bien sûr, autorisez les logiciels propriétaires, mais aussi open source, et continuez à prendre en charge le matériel jusqu’à ce qu’il soit non seulement en fin de vie, mais complètement obsolète. Je veux dire, allez, avez-vous vu le matériel qui peut exécuter Linux ? Joe Black : Le support logiciel ne doit pas être dicté par le matériel ; support logiciel sur un téléphone mobile IMHO devrait copier ce que font Linux et Windows pendant des décennies. Signification – à moins qu’il n’y ait une bonne raison, les utilisateurs doivent toujours recevoir des mises à jour du noyau d’Android et des mises à jour de sécurité. Thalapathie Thalapathie : J’aimerais rester sur le même téléphone pendant de nombreuses années jusqu’à ce qu’il s’use complètement et devienne inutilisable. Ainsi, un calendrier de mise à jour plus long devrait aider. Je ne suis pas un fan de ROM personnalisée. Je préfère donc avoir des mises à jour plus longues, même plus de 3 ans, jusqu’à ce que l’appareil puisse gérer comme le propose la communauté iOS. nigel coldwell : 2 ans à compter de la date d’arrêt de la vente du téléphone. anonyme42 : Je pense que tout téléphone, même un appareil d’entrée de gamme, devrait bénéficier d’au moins 2 ans de mises à jour logicielles. Pendant ce temps, un produit phare devrait bénéficier d’au moins 3 ou 4 ans de mises à jour logicielles et une autre année de mises à jour de sécurité par la suite. Katru : 10 ans. Il ne s’agit pas du client, il s’agit d’utiliser moins de ressources et de protéger l’environnement. Richard Creedy : Le minimum devrait être de 5 ans, n’oubliez pas que certains contrats téléphoniques durent 3 ans, et le modèle de téléphone que vous obtenez de la compagnie de téléphone a peut-être déjà un an.

C’est tout pour ce sondage. Merci d’avoir voté et commenté. Si vous avez des idées sur les résultats du sondage ou une anecdote sur les mises à jour logicielles Android, déposez-les ci-dessous.