Les lecteurs vicieux du NY Times tournent leur haine contre leur collègue Lib pour avoir loué la maternité ⋆ .

«Avoir des enfants tôt est difficile. It’s Also Great »est apparu à juste titre le jour de la fête des mères dans le New York Times. Le titre en ligne de l’essai d’Elizabeth Bruenig était «Je suis devenue mère à 25 ans et je ne suis pas désolée de ne pas avoir attendu». Bruenig, un (bientôt ancien) écrivain d’opinion pour le Times, est un ailier gauche iconoclaste. Cela n’a pas empêché l’aile gauche grotesque de la Twitterati de la salir comme une suprémaciste blanche, entre autres, pour avoir écrit un hymne à la maternité.

Voici deux exemples, choisis au hasard, de la haine de Twitter.

Bruenig n’est pas une porte-parole conservatrice. L’essai fait constamment progresser les services de garde d’enfants financés par le gouvernement de style européen. Mais elle est tombée sous la gauche pour avoir insisté sur le fait que:

…. Avoir des enfants… n’est pas une corvée mais un plaisir, pas la fin de la liberté telle que vous la connaissez mais le début d’une sorte de liberté que vous ne pouvez pas imaginer…. Une des choses qu’ils ne vous disent pas d’avoir bébés, c’est que vous n’avez jamais eu de bébé; vous avez votre bébé, qui est, pour vous, l’ur-baby, la somme de tous les bébés. Au moment où ils ont posé son corps rose humide sur ma poitrine, j’ai su qu’elle envelopperait mon monde….

Pour avoir exprimé ces tendres sentiments, Bruenig a été salué comme un suprémaciste blanc obsédé par la naissance. L’examinateur de Washington a examiné «Pourquoi Elizabeth Bruenig déclenche la gauche» et a fait remonter certains messages horribles sur les réseaux sociaux excoriant Bruenig (y compris celui de la célèbre penseuse rationnelle Amanda Marcotte).

L’auteure examinatrice Tania Lowe a posé et répondu à sa propre question:

Malgré sa bonne foi de gauche, Bruenig ne peut s’empêcher de déclencher la gauche. Comment est-ce?… La prémisse de la gauche contemporaine est que le patriarcat néolibéral-capitaliste opprime de toutes les manières tout homme blanc non-droit. La volonté de Bruenig d’être publiquement satisfaite de sa vie mine cette prémisse.

(Dans une affaire peut-être sans rapport, Bruenig quittera le New York Times et rejoindra The Atlantic, une publication libérale qui n’est pas aussi idéologiquement prévisible.)

Comparez ces effondrements de gauche au manque de vitriol pour un article fièrement anti-nataliste de Mary Katharine Tramontana le 6 mai: «Les femmes qui disent non à la maternité». Contrairement à l’article de Bruenig, la contribution de l’écrivain extérieur Tramontana n’était pas dans la section d’opinion mais sur la première page de la section hebdomadaire Styles, lui accordant un imprimatur informel du Times.

Zoë Noble avait 32 ans lorsque son médecin lui a dit que «l’horloge tourne». L’hystérectomie dont Mme Noble avait besoin pour retirer un fibrome n’était pas en discussion pour son médecin, malgré le fait qu’elle ne voulait pas d’enfants. Il a fallu des années de douleur et une visite aux urgences avant qu’elle ne soit finalement opérée à 37 ans. La pratique d’un médecin qui refuse une intervention chirurgicale à un patient en supposant qu’une femme changera d’avis sur le fait de vouloir des enfants est courante. …. Peu de temps après cette expérience et d’autres, Mme Noble a commencé à photographier des femmes qui refusent de devenir parents dans son studio et, en janvier, elle a lancé une nouvelle série de portraits, «We Are Childfree» – une collection continue de photographies, d’histoires et de podcasts, documenter la vie des femmes qui évitent la maternité….

Comme on pouvait s’y attendre, Tramontana a rempli sa thèse d’un bagage politique de gauche:

Une partie de cette inacceptabilité sociale est peut-être que l’admission de ne jamais avoir d’enfants s’accompagne d’une reconnaissance sous-jacente que les femmes ont des relations sexuelles pour le plaisir. Quand beaucoup sont encore menacés par le libre arbitre des femmes, certains experts ont fait valoir que le fait d’avoir des relations sexuelles pour le plaisir, plutôt que pour la reproduction, est un affront à la longue histoire politique et religieuse de police sexualité féminine et droits reproductifs.

La tramontane a inévitablement mis le changement climatique dans l’acte: