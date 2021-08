Les légendes de Chelsea comme John Terry adorent troller Tottenham alors que les Blues passent à un autre niveau cet été avec le défilé de la Ligue des champions ce soir et le détournement de transfert de Jules Kounde

in

Les rivalités de football sont assez simples à comprendre : toute équipe à proximité doit être considérée comme plus détestable que tous les ennemis un peu moins locaux.

Cette bataille de territoire n’est pas plus grande qu’à Londres, où la haine se partage entre de nombreux clubs.

.

Tottenham s’est senti un peu comme ça aux mains de Chelsea récemment

Alors que Tottenham considère historiquement Arsenal comme son plus grand rival, nous parions qu’ils ont plus de mépris pour Chelsea que n’importe qui, voire n’importe quoi, en ce moment.

Tout a commencé en 1967, avec la victoire de Tottenham sur Chelsea en finale de la FA Cup, et cela peut ne pas en avoir l’air, mais c’est loin d’être le seul succès des Spurs sur leurs voisins agaçants.

Ils ont battu les Blues en première division en 1975 et les ont vaincus en finale de la Coupe de la Ligue en 2008.

Mais Chelsea, le club anglais le plus titré de ce millénaire, ne tarde jamais à rappeler à Tottenham sa longue sécheresse depuis lors.

Ce qui a commencé comme une rivalité caractérisée par le hooliganisme et la violence est depuis devenu quelque chose de glorieusement mesquin.

Vous vous souvenez quand Chelsea a publié un top 14 du classement de la Premier League sur Twitter, juste pour que les Spurs soient les derniers ?

Et à peine sortis de leur triomphe en Ligue des champions, les Bleus ont fait monter d’un cran la traîne cet été.

Ce trophée sera défilé autour de Stamford Bridge ce soir, juste avant la visite de Tottenham lors d’une pré-saison « amicale ».

Cela donne à Chelsea l’occasion idéale de célébrer son incroyable succès devant Tottenham – et les fidèles des Blues, bien sûr. Coïncidence? Nous pensons que non.

Le timing n’a certainement pas été perdu pour la légende de Chelsea, John Terry, qui a répondu à la nouvelle sur Instagram avec une série d’émojis de rire, d’applaudissements et de trophées.

.

Terry adore remonter les Spurs

C’est juste quelques mois après que Terry, en tant qu’entraîneur adjoint d’Aston Villa, ait soulevé un faux trophée devant les fans des Spurs lors d’un match au Tottenham Hotspur Stadium.

La victoire de Chelsea en Ligue des champions s’accompagne toujours du bonus supplémentaire des plaisanteries des Spurs, la même chose était vraie la dernière fois en 2012.

Après avoir terminé en dehors des quatre premiers, les Blues ont remplacé Tottenham, quatrième du tournoi 2012/13, à la suite de leur victoire sur le Bayern Munich.

Le héros de cette nuit-là, Didier Drogba, est l’un des protagonistes de la rivalité : le légendaire attaquant a déclaré à son compatriote Serge Aurier qu’il avait rejoint le mauvais club lorsque Tottenham l’a signé.

.

Drogba a sans doute porté le coup le plus drôle à Tottenham au fil des ans

Se moquer des Londoniens du nord est le moyen le plus simple de toucher le cœur d’un fan de Chelsea – et les joueurs sont de la partie.

Eden Hazard s’est inscrit dans le folklore des Blues dans le but de mettre fin à la candidature de Tottenham au titre de Premier League et de confirmer Leicester en tant que champion en 2016.

Un jeu féroce, convenablement surnommé la bataille du pont, s’est terminé avec Hazard en enroulant un dans le coin supérieur et en célébrant juste devant les fans des Spurs.

Le Belge a également marqué un but brillant pour éliminer les Spurs de la FA Cup en demi-finale la saison suivante, et a quitté l’Angleterre avec sa mission terminée…

.

Hazard n’a jamais hésité à la rivalité

“Nous avons gagné beaucoup de trophées, ils n’en ont pas, alors j’espère que cela continuera”, a-t-il déclaré en 2019, avant de rejoindre le Real Madrid.

Mais peut-être que personne n’aime autant taquiner Tottenham que Willian, à tel point qu’il a dû rejoindre Arsenal en quittant Stamford Bridge.

Au fil de la chanson, les Spurs ont acheté son vol, mais Willian, il a vu la lumière, il a reçu l’appel d’Abramovich, et il est parti pour Stamford Bridge. Et il déteste Tottenham, il déteste Tottenham, etc.

Aussi antagoniste que cela puisse paraître, c’est en fait un compte rendu assez précis de ce qui s’est passé avec l’accord Willian.

.

Tottenham a fait un examen médical pour Willian et tout

Il était au terrain d’entraînement de Tottenham avant que Chelsea n’intervienne et détourne le mouvement, un peu comme ils le font en ce moment.

Après avoir été lié aux Spurs pendant la majeure partie de l’été, le défenseur de Séville Jules Kounde est prêt à déménager à Stamford Bridge à la place.

Kounde, le défenseur central français très apprécié, ne s’est jamais aussi rapproché de Tottenham que Willian avant de snober les Spurs et de choisir Chelsea à la place.

Mais cela empêchera-t-il les fans de Blues d’insérer son nom dans le chant de Willian ? Vous pariez que non.

