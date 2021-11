Les légendes de la marche espagnole se retrouvent en hommage à Jordi Llopart

20/11/2021 à 13:25 CET

La 38e édition du Grand Prix Ciudad del Prat de Marcha Atlética, qui se tiendra ce dimanche sur les pistes d’athlétisme CEM Sagnier de cette ville barcelonaise, rendra hommage à la mémoire du marcheur Jordi Llopart, décédé le 11 novembre 2020 à l’âge de 68 ans.

L’événement, qui à partir de demain portera le nom de ‘Memorial Moïse (père du marcheur) et Jordi Llopart‘rassemblera un groupe important de marcheurs espagnols d’élite qui ont partagé la compétition et ont été entraînés par lui.

Jordi Llopart a obtenu la première médaille olympique de l’athlétisme espagnol avec l’argent dans la marche de 50 km des Jeux Olympiques. Moscou 1980 et la première médaille d’or dans une grande compétition, au 50 km de marche des européennes à Prague 1978.

À compter de 13 h 20, l’hommage sera rendu à la mémoire de Jordi Llopart. Un large groupe d’athlètes de différentes générations s’affrontera, avec le maillot conçu à cet effet, un kilomètre en son honneur.

Une grande représentation des quarante dernières années espagnoles de la marche athlétique sera représentée dans ce kilomètre symbolique par la main de ceux qui étaient, compagnons, disciples et amis de Jordi.

Parmi tous, il convient de souligner la participation de Josep Marin, diplôme olympique des 20 et 50 km à Moscou’80 (5e et 6e), du 20 km à Los Angeles ’84 (6e), des 20 et 50 km à Séoul’88 (4e et 5e) et neuvième en les 50 km de Barcelone’92. De plus, il a été champion d’Europe du 20 km à Athènes’82.

Ils seront également Place Daniel, médaille d’or aux Jeux Olympiques. Barcelona’92, la première médaille d’or olympique en athlétisme espagnol, et Jesús Angel García Bragado, médaille d’or du 50 km à la Coupe du monde 1994 à Stuttgart et a participé à huit Jeux olympiques et treize championnats du monde, étant l’athlète avec le plus de participations dans les deux compétitions à travers l’histoire.

Valentin Massana, bronze au 50 km aux JO d’Atlanta’96 et champion du monde du 20 km à Stuttgart 1993, José Manuel Rodriguez, Champion du Monde Maître, André Marin et Basilio Labrador.

Italien Raffaelo Ducceschi, diplôme olympique du 50 km à Los Angeles’84 et Séoul’88 complète la liste des participants masculins.

Mari Cruz Diaz, olympique à Barcelone’92 et champion d’Europe du 10 km à Stuttgart 1986 et Neveu des rois, championne d’Europe du 3 et 5 km et championne d’Espagne du 5 et 10 km, ouvrent la liste des femmes.

Avec eux sera Thérèse Linares, champion d’Espagne ; Émilie Bec, Olympique à Barcelone’92 et champion d’Espagne du 5 et 10 km ; Eva Perez, olympique à Sydney 2000 et champion d’Espagne du 5 et 20 km ; Incarne Granados, olympique et bronze du 10 km à la Coupe du monde 1993 à Stuttgart et Image de balise Teresa Palacios, champion d’Espagne du 10 et 5 km.